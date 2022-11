Vaccini, la polemica su Gemmato e le ambiguità di Fratelli d’Italia

Ora Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e responsabile sanità di Fratelli d’Italia si dice «stupefatto» dalla bufera scatenata dalle sue dichiarazioni sui vaccini. «Sono armi preziose contro il Covid», chiarisce oggi il farmacista pugliese, «le mie parole sono state decontestualizzate» e strumentalizzate. «Come sottosegretario alla Salute ed esponente di FdI», ha aggiunto in una nota, «voglio sgombrare il campo da interpretazioni faziose e ideologiche. L’attività parlamentare di questi anni testimonia in maniera limpida e coerente la posizione mia e di FdI. Siamo passati dall’emergenza alla convivenza con il virus anche grazie ai vaccini, adesso è tempo di guardare avanti».

Gemmato contraddice (in parte) la nuova linea di Meloni

Guardare avanti, sì. Ma forse sarebbe il caso di gettare pure uno sguardo indietro. Le sue parole a Restart su Rai2 erano suonate chiare. All’osservazione da parte di Aldo Cazzullo che «senza vaccini sarebbe stato magari peggio», Gemmato aveva replicato: «Questo lo dice lei, non abbiamo l’onere della prova inversa. Ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini». Una presa di posizione che ha portato Enrico Letta e Carlo Calenda a chiederne le dimissioni. E che arriva proprio mentre Giorgia Meloni nel suo intervento al G20 di Bali ricorda come il Covid sia «in calo in molti Paesi, tra cui l’Italia. Grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione, alla responsabilizzazione dei cittadini, la vita è tornata progressivamente alla normalità». Ricordando però che «la pandemia ha mostrato la grande fragilità delle nostre società dinnanzi a crisi sanitarie inaspettate, una situazione di pericolo che abbiamo il dovere di affrontare in modo strutturale, senza mai cedere alla facile tentazione di sacrificare la libertà dei nostri cittadini in nome della tutela della loro salute». Insomma bene i vaccini, meno gli obblighi.

I dubbi del sottosegretario sulla quarta dose

Sempre guardando indietro, Gemmato qualche giorno fa aveva fatto parlare di sé per aver sconsigliato alle persone in salute di sottoporsi alla quarta dose «sia per analisi costo-beneficio, sia perché vi sono delle reazioni avverse all’assunzione di farmaci e di vaccini». In quel caso ad alzare la voce era stato Walter Ricciardi. il consigliere dell’ex ministro Roberto Speranza. E dire che l’attuale sottosegretario nella scorsa legislatura si era battuto perché i vaccini venissero distribuiti anche in farmacia sostenendo con Meloni anche la necessità di acquistare il russo Sputnik, mai autorizzato dall’Ue.

La strategia Covid all’insegna della responsabilità individuale

Dichiarazioni, cambi di passo e giravolte che gettano un’ombra di ambiguità sulla linea meloniana in materia di pandemia. La tentazione di strizzare l’occhio al popolo no vax evidentemente resta forte. Fin dall’insediamento la strategia è parsa chiara: cancellare restrizioni e obblighi puntando al alla responsabilità individuale, moratoria per il milione di italiani over 50 che non si sono vaccinati e che dovevano essere multati. Ma soprattutto sì al reintegro dei medici inadempienti col l’obbligo vaccinale mentre il bollettino quotidiano sul Covid ora ha scadenza settimanale. Il governo invece ha fatto un passo indietro sull’obbligo di mascherina negli ospedali che resta in vigore così come nelle Rsa.

Il pallino della destra per le commissioni di inchiesta

Non a caso la presidente del Consiglio nel suo discorso programmatico aveva detto chiaramente di voler istituire una commissione di inchiesta parlamentare sulla pandemia (commissione che in Lombardia non ha portato a chissà quali risultati). Bisognerà, aveva attaccato Meloni «fare chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica», puntando il dito contro chi avrebbe fatto «affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori». Nella sua replica al Senato per la fiducia la premier ammetteva: «Riconosciamo il valore della scienza, certo, per questo non la scambiamo con la religione. Quel che contestavamo delle scelte prese da precedenti governi è che non ci fossero evidenze scientifiche alla base di alcuni provvedimenti. Non c’erano certezze che i vaccini facessero bene ai ragazzi di 12 anni ma li abbiamo vaccinati, quando tutti erano d’accordo che a loro facesse bene lo sport ma gli abbiamo impedito di farlo. Abbiamo impedito una cosa sulla quale c’erano certezze e obbligato un’altra in cui non c’erano evidenze». Quello della commissione d’inchiesta, tra parentesi, è un vecchio pallino della destra visto che una proposta per fare chiarezza «sull’operato del governo e sulle misure da esso adottate» è già stata depositata alla Camera il 18 ottobre e ha come primo firmatario il capogruppo leghista Riccardo Molinari (va però ricordato che nel governo Draghi la Lega era nella maggioranza). E il senatore meloniano Francesco Zaffini era stato il primo firmatario di una proposta uguale nella passata legislatura sottoscritta dall’attuale ministro del Made in Italy Adolfo Urso in cui si chiedeva di indagare, tra le altre cose, anche sulla limitazione delle libertà personali.

La battaglia elettorale contro il Green Pass

E Meloni? Pare oscillare tra un no vax, un boh vax e un vax ma…L’8 febbraio scorso la leader di FdI raccontava per esempio di non aver vaccinato la figlia di cinque anni «perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto il rapporto rischi-beneficio». «Questo è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023», disse alla Stampa.it, aggiungendo: «Le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine». Nel pieno della campagna elettorale poi Meloni ha picchiato duro sul Green Pass definendolo ad agosto «un’intelligenza artificiale usata dalla sinistra per impedire agli italiani di andare al lavoro». Un tentativo di pescare nel bacino elettorale dei no Vax contendendoli alla Lega. E dire che l’anno prima la pensava diversamente. Ad aprile 2021 Meloni si augurava che il certificato verde digitale venisse «adottato il prima possibile in un orizzonte di totale reciprocità con tutti gli altri stati europei, fondamentale per ripristinare la libertà di circolazione e far ripartire soprattutto il turismo». Una linea non distante da quella di Orazio Schillaci, attuale ministro della Salute. Rettore dell’università di Tor Vergata a Roma, nell’ottobre 2021 in una intervista a Unomattina aveva difeso il Pass definendolo «uno strumento indispensabile per garantire la sicurezza nelle aule universitarie». E lo stesso per i vaccini. Un’idea che non ha certo cambiato visto che proprio oggi il ministero ha lanciato una campagna di promozione delle vaccinazioni anti Covid e anti-influenzali.

I dubbi di Lollobrigida e Crosetto

Un passo avanti e due indietro. Perché sempre nello stesso anno l’allora capogruppo FdI alla Camera Francesco Lollobrigida, ora ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, affermava sicuro: «Non consiglierei a nessuno sotto i 40 anni di fare il vaccino perché la letalità è inesistente». «Consiglio il vaccino agli over 50», continuava poi il cognato della premier. «Tra i 40 e 50 bisogna riflettere bene, io stesso ho riflettuto moltissimo. Le vaccinazioni non garantiscono dall’infezione. Chi si vaccina sotto i 40 anni compie un atto di generosità, obbligare a vaccinarsi non è degno di uno Stato liberale». Anche se ammise di essersi comunque vaccinato con Janssen nonostante avesse già contratto il coronavirus. E qualche dubbio lo aveva esternato pure Guido Crosetto che ad agosto 2021 twittava: «A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò GP per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax».