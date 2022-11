Vaccini, bufera sul sottosegretario FdI Gemmato: Letta chiede le dimissioni

Polemiche per l’uscita del sottosegretario alla Salute di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato che lunedì sera, durante la trasmissione Restart su Rai2 ha posto dei dubbi sull’efficacia dei vaccini che, a suo dire, sarebbe tutta da verificare.

Il sottosegretario #Gemmato spiega che lui non cade nella trappola di pronunciarsi sui vaccini, perché non sappiamo se funzionano. Governo dunque apertamente No-vax e anti scientifico.

Chiedo a Giorgia Meloni se vuole correggere anche questa posizione o se per lei va bene così. pic.twitter.com/n9HPOuu5zT — BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺 (@bendellavedova) November 15, 2022

L’uscita di Gemmato contro i vaccini

Gemmato, che qualche giorno fa sconsigliava la quarta dose, ha criticato la gestione della pandemia dei precedenti governi, definendola «ideologica». «Per larga parte della pandemia l’Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità quindi questi grandi risultati non li vedo», ha aggiunto. A quel punto Aldo Cazzullo ha osservato che senza vaccini la situazione sarebbe stata molto peggiore. «Questo lo dice lei», ha risposto il sottosegretario meloniano, «non abbiamo l’onere della prova inversa ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini». Eppure l’opinione di Gemmato, farmacista e responsabile di FdI in Puglia, pare non coincidere con quella del partito di Meloni. Oggi il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ricordato che a breve partirà una campagna del ministero per la vaccinazione, mentre la presidente del Consiglio al G20 di Bali ha detto che «il Covid è in calo in molti Paesi, tra questi l’Italia. Grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione, alla responsabilizzazione dei cittadini, la vita è tornata progressivamente alla normalità».

Enrico Letta: «Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in carica»

Dura la reazione di Enrico Letta. «Un sottosegretario alla Salute che nega i vaccini non può rimanere in carica», ha scritto su Twitter il segretario del Pd uscente invocandone le dimissioni.

Sulla stessa linea Matteo Orfini sempre del Partito democratico. «E abbiamo anche un sottosegretario alla Salute che dice che non abbiamo prove che i vaccini funzionino. Un governo normale lo farebbe dimettere in 5 secondi per manifesta ignoranza», ha twittato. Chiede le dimissioni di Gemmato anche Carlo Calenda: «Un sottosegretario alla Salute che non prende le distanze dai novax è nel posto sbagliato»

#Gemmato si deve dimettere. Un sottosegretario alla Salute che non prende le distanze dai #novax è decisamente nel posto sbagliato. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 15, 2022

Matteo Bassetti: «Un bel tacer non fu mai scritto…»

Sulle barricate anche i virologi. «Ma come si fa a dire che non c’è prova scientifica che i vaccini anti-Covid sono serviti a salvare la vita a milioni di persone? Basterebbe saper leggere la letteratura scientifica. Un bel tacer non fu mai scritto…», ha commentato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.