Vaccini Covid, Aifa: «Non quarta dose ma richiamo annuale»

Non una quarta dose ma un richiamo annuale. Potrebbe essere questo il destino della popolazione mondiale, o quantomeno di quella italiana, nel prosieguo della lunga lotta al Covid. Dopo due anni di pandemia la curva epidemiologica sembra calare rapidamente e gran parte del merito, secondo gli esperti, va all’impatto dei vaccini sulla distribuzione del virus e dei sintomi. Sempre più spesso si discute di quarta dose e lo ha fatto anche oggi il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini. Intervenuto nella trasmissione Elisir di RaiTre, il dirigente dell’Agenzia italiana del farmaco ha parlato dell’efficacia degli attuali vaccini e di un approccio che sarà più simile «a un richiamo».

Magrini: «Dovremo fraternizzare con il richiamo»

Al direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, è stata posta una domanda sulla durata dell’immunità dei vaccini. Spesso si è parlato di un crollo dell’immunizzazione dopo qualche mese dalla somministrazione. Lui ha risposto che «il dato è molto a favore, confortante», per poi toccare il tema di una seconda dose booster. «Non sarà una quarta dose, ma un richiamo che auspichiamo annuale e dovremo forse fraternizzare anche con quello». Sull’efficacia si è detto soddisfatto: «è andata anche meglio del previsto. sono stati scoperti così in fretta. Il dato degli studi in base ai quali sono stati registrati è stato del 95% di efficacia e che è stato confermato in molti Paesi nel primo trimestre di utilizzo reale». Poi il calo di efficacia nel secondo trimestre e l’idea «della dose booster che ormai abbiamo ampiamente fatto, anche per una variante che l’ha parzialmente ridotta».

Novavax arriva il 24 febbraio

Magrini ha inoltre annunciato che il vaccino anti Covid dell’americana Novavax «dovrebbe arrivare il 24 di questo mese e cominciare ad essere disponibile». Il direttore generale dell’Aifa ha spiegato che si tratta di «un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione. Noi abbiamo vaccinato prevalentemente con i due vaccini a mRna su cui non c’è da avere alcun dubbio rispetto al Dna e alle interferenze geniche, genetiche o perfino di fertilità. Questo vaccino dunque, per alcuni che sembrano preferirlo, sarà presto un’opzione per un milione o due di persone che volessero comunque vaccinarsi, perché è importante».