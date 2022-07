Bernardo Vacchi contro Amazon Prime Video per il film del fratello

La guerra tra i fratelli Vacchi, Bernardo e Gianluca, continua senza esclusione di colpi. E si arricchisce di un altro capitolo. Dopo aver ottenuto lo scorso maggio dal tribunale di Bologna (Tag43 ne aveva dato notizia l’11 maggio) il sequestro in via conservativa di beni e diritti della società del fratello GVlifestyle S.r.l. per un valore complessivo di 200 mila euro, Bernardo Vacchi si era subito mosso per veder soddisfatto il suo credito. Boato international, la sua holding, aveva chiesto tramite ufficiale giudiziario il sequestro alcuni dei marchi che fanno parte della composita galassia di Gianluca Vacchi, tra cui i noti H2o, Resilienza e GVLifestyle.

Marchi sequestrati che compaiono nel film su Prime Video

E qui comincia il bello, e la vicenda si arricchisce di altri colpi di scena. Un mese dopo il sequestro Prime Video, la piattaforma di intrattenimento di Amazon, fa uscire il docufilm girato sulla vita del dj-influencer che vanta milioni di follower sulle varie piattaforme social. Presentazione in grande stile alla Villa Reale di Monza proprio a ridosso del debutto televisivo. Ebbene, molti dei marchi, nonostante l’avvenuto sequestro, compaiono nelle sequenze di Gianluca Vacchi – Mucho Mas, questo il titolo della pellicola. Per gli avvocati della Boato international ciò si configura come una palese violazione dell’ordinanza del tribunale bolognese. Di qui la richiesta a Prime Video perché quei marchi vengano rimossi dal film, cosa difficilmente praticabile in post produzione se non con la decisione drastica di ritirarlo dal mercato.

Amazon rimanda ai suoi accordi con la casa di produzione Indigo

La risposta del colosso americano è arrivata a stretto giro, ed è sostanzialmente un chiamarsi fuori dalla querelle che vede impegnati i due fratelli. Amazon ha infatti scritto ai legali della Boato che Gianluca Vacchi – Mucho Mas è stato prodotto su sua commissione dalla Indigo film, e che l’accordo con il produttore garantiva il gruppo americano che il programma sarebbe stato privo di materiale lesivo dei diritti di terzi. Amazon insomma aveva messo le mani avanti e si era fatta manlevare da Indigo su eventuali rischi connessi a controversie giudiziarie che riguardassero il protagonista del film. L’invito è quindi a un chiarimento direttamente con Indigo, casa di produzione cinematografica molto nota avendo prodotto, tra gli altri, alcuni film di Paolo Sorrentino, dal Divo a La grande bellezza, premiato nel 2014 con l’Oscar come miglior opera straniera. La guerra tra i fratelli bolognesi dunque continua, arricchita anche da altri episodi che riguardano i protagonisti. Come le denunce di maltrattamento di alcuni domestici di Gianluca, con tanto di accese polemiche sui social affinché Amazon bloccasse la messa in onda del film, richiesta respinta al mittente. Cosa che certo non è servita a chiudere le polemiche, lasciando presagire che la guerra dei Vacchi non solo continua, ma riserverà presto altre sorprese.