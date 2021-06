Un innesto top, che avrà il compito di trasferire all’interno dell’azienda un’organizzazione da grande compagnia internazionale. Con queste motivazioni Gellify Group ha accolto nel proprio consiglio d’amministrazione Fabio Vaccarono, vice president di Google e Ceo di Google Italia. L’annuncio è delle scorse ore, mentre l’ingresso ufficiale avverrà entro il terzo trimestre dell’anno fiscale 2021. Un vero e proprio colpaccio da calciomercato estivo, parafrasando una metafora pallonara, per la piattaforma di innovazione B2B, nata con lo scopo di favorire la crescita di start up ad alto contenuto tecnologico e metterle in contatto con imprese tradizionali, al fine di modernizzarne processi, prodotti e modelli di business.

«Un contributo di estremo valore»

A fondarla Fabio Nalucci, che oggi saluta con entusiasmo l’avvento nel team di Vaccarono: «Porterà un contributo di visione di estremo valore, in un momento di importante e rapida crescita per Gellify Group e ciò si concretizzerà nel percorso di accompagnamento nei processi di digital transformation. Vaccarono ci conferirà inoltre quell’impostazione da azienda di respiro internazionale, che Gellify si appresta a diventare».

Comprensibile la soddisfazione del diretto interessato: «Sono onorato di entrare a far parte del board, specie in un momento di enorme accelerazione della trasformazione digitale in tutte le aziende di tutti i settori. In Italia e in Europa», ha commentato. Una partnership che era destinata a concretizzarsi, dato che, come si legge in una nota, i due «condividono una visione strategica comune e l’ambizione di valorizzare l’immenso potenziale rappresentato dal patrimonio di startup e società innovative digitali B2B, trasferendone il valore ad altre imprese italiane, large corporation o aziende imprenditoriali».

La carriera di Fabio Vaccarono

La carriera di Vaccarono è cominciata con una laurea in Economia e un Mba all’università Bocconi, successivamente è entrato nella società di consulenza strategica Bain&Company. Ha poi ricoperto diversi incarichi da amministratore delegato e direttore generale nel gruppo L’Espresso, al Sole 24 Ore e in Rcs Mediagroup. Ceo di Starcom Mediavest, società di Publicis Groupe, nel 2020 Vaccarono è stato, quindi, nominato Vice President di Google, riuscendo a mantenere il ruolo di amministratore delegato di Google Italia e di membro del board di Google Europa, Medio Oriente e Africa. È nel Cda del Gruppo Sole 24 Ore, di Pegaso – Gruppo Multiversity, di AmCham Italy, del comitato scientifico della Fondazione Mattei, della Giunta Assonime e del digital board di Sorgenia.