Vaccarizzo, bimba di 5 anni scomparsa da due giorni: “Rintracciata”

Da Vaccarizzo, frazione della città di Catania, è scomparsa una bimba di 5 anni: Giulia Lucia Pizzati. La madre avrebbe portato la piccola con sé, facendo perdere le tracce, si legge in un post pubblicato dal padre su Facebook. I genitori sono separati e hanno un rapporto tormentato. «Non aveva mai minacciato di portarla via», ha però testimoniato l’uomo in forte preoccupazione. Come fa sapere il papà a MeridioNews, nelle ultime ore la bambina è stata rintracciata.

Da Vaccarizzo scomparsa una bimba di 5 anni

Dalla frazione della città di Catania, Vaccarizzo, è scomparsa una bimba di 5 anni. Sono ore di ansia e paura per il papà di Giulia Lucia Pizzati, che ha condiviso un post su Facebook, diventato virale, in cui lancia l’allarme. L’uomo è separato dalla madre della piccola, che avrebbe prelevato la bambina senza più riportarla a casa e facendo perdere le sue tracce. I due avrebbero, come testimoniato dall’uomo, un rapporto tormentato.

In base agli accordi di affidamento con sentenza di separazione, attendeva il ritorno a casa della figlia domenica 25 settembre nella sua casa di Vaccarizzo. Ma, invece, nessuna notizia. Come confermato dalle forze dell’ordine, la denuncia è stata presentata alla Procura per sottrazione di minore.

«Era venuta a prenderla venerdì verso le 12 e da allora non ho più avuto sue notizie», ha testimoniato l’uomo. «Ho provato a chiamarla al cellulare, ma risulta sempre spento o irraggiungibile». Ricostruendo la tormentata separazione, il padre ha detto: «Abbiamo litigato con tutti». Tuttavia, sostiene di non aver mai avuto motivo di dubitare della donna. «Non aveva mai minacciato di portarla via e non riportarla. Ho già denunciato alle forze dell’ordine quanto è accaduto». Al post che ha fatto il giro dei social sono correlate anche alcune foto di Giulia, descritta come «una bambina dolce, solare e tanto affettuosa».

Rintracciata Giulia Lucia Pizzati. Lo zio: “portata all’estero”

È stata rintracciata Giulia Lucia Pizzati, la bambina di 5 anni che era scomparsa nei giorni scorsi da Vaccarizzo. Il papà, che ha contattato MeridioNews, ha confermato il ritrovamento. «Per il momento posso dire che la bambina è in buone condizioni di salute – spiega – Non posso fornire ulteriori dettagli, ma sono in contatto con i carabinieri».

Intanto su Facebook uno zio della piccola scrive: «Mia nipote Giulia è stata portata all’estero. Mio cognato è riuscito a mettersi in contatto con la bambina che STA BENE. Si attendono ulteriori sviluppi. Scriverò “è stata ritrovata” quando l’avremo tra le nostre braccia. Grazie ancora a tutti per la condivisione». A tal proposito, tuttavia, non ci sono ancora dettagli o conferme ufficiali.