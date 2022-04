Vacanze studio Inps, pubblicati i bandi 2022: domanda e destinazione da scegliere

Per quanto riguarda il primo bando di concorso, questo è finalizzato ad offrire a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili, o invalidi civili al 100%, la possibilità di fruire di soggiorni in Italia, durante la stagione estiva 2022. Come periodo sono individuati i mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 4 settembre 2022.

L’Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo in Italia, tra quelli presenti nel “Elenco proposte soggiorno vacanze in Italia” che sarà pubblicato dall’Istituto in concomitanza alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi con riserva. Le destinazioni disponibili dunque saranno rese note in seguito.

Vacanze all’estero