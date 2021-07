Quest’anno sotto l’ombrellone ci si va con il “santino” in tasca, e lo slogan pronto da sfoderare per un’estate di vacanze elettorali. Niente ferie lunghe per leader e candidati. La parola d’ordine è il presidio del territorio. In autunno si vota per le Amministrative di grandi città, come Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli. Al massimo è possibile concedersi qualche toccata e fuga al mare nel weekend. Alle urne è vietato sbagliare, la tornata è troppo delicata.

Le frizioni nel centrodestra da Milano a Bologna

Del resto, nel centrodestra, già i primi giorni estivi sono stati all’insegna di trattative bollenti per decidere chi correrà come sindaco. A Milano c’è stato un estenuante confronto con una serie di ipotesi che hanno preso quota e sono tramontate nel giro di un amen. Per informazioni citofonare Oscar di Montigny. La scelta, caduta su Luca Bernardo, non ha proprio rasserenato i rapporti nella coalizione. La candidatura di Vittorio Feltri nelle liste di Fratelli d’Italia è un calcione negli stinchi rifilato da Giorgia Meloni all’alleato-avversario, Matteo Salvini. Intanto in un crescendo di tensioni, a Bologna la matassa ancora non è stata sbrogliata. E che dire di Napoli? il nome di Catello Maresca ha creato più spaccature che unità, nonostante l’intesa raggiunta più per sfinimento che per convinzione.

Salvini in tour: dalla Calabria a Milano Marittima

Nel dubbio Salvini è già in movimento. «Non si fermerà mai per la campagna referendaria e per le Amministrative», spiegano dal suo staff. Un moto perpetuo, dunque. «Farà una settimana in Calabria e una a Milano Marittima, in occasione della festa della Lega». Del resto l’agenda è già bella piena: nelle ultime ore, Salvini è stato a Roma prima di spostarsi verso Genova. In calendario, poi, c’è «Toscana, ancora Calabria, Campania e Lazio». Tanta campagna elettorale insomma.

Calabria bollente per Letta

Stessa sorte spetta al leader del Pd, Enrico Letta. Di sicuro non è il caso che vada al mare in Calabria, almeno non prima di aver trovato un candidato per le Regionali. Il rischio è quello di trovarsi di fronte dirigenti locali inferociti. Dopo la rinuncia di Nicola Irto, sacrificato sull’altare delle alleanze, anche Antonella Ventura ha annunciato un passo indietro. In mezzo c’è una ridda di nomi che ha reso rovente il fronte calabrese per i dem. E continua a regnare l’incertezza. Nemmeno la costa campana sembra si addica molto all’estate lettiana. A Napoli il candidato c’è: è l’ex ministro Gaetano Manfredi, sostenuto anche dal Movimento 5 stelle. Sempre che non imploda. Negli anni da docente in Francia, il buen retiro estivo di Letta era la terra natia, la Toscana. Quest’anno si prevedono più spostamenti, lungo l’asse appenninico, per raggiungere Bologna dove in corsa c’è Matteo Lepore, fresco vincitore delle primarie sulla renziana Isabella Conti. In calendario c’è anche l’impegno romano al fianco dell’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, aspirante erede di Virginia Raggi al Campidoglio.

Calenda di periferia

Chi invece rinuncerà per un po’ alle spiagge è Carlo Calenda, già in piena trance agonistica da campagna elettorale. Dal suo staff confermano: «Agosto sarà intenso». Quindi ferie cancellate. Non troverà ristoro sotto gli ombrelloni della spiaggia di Macchiatonda in quel di Capalbio, ma all’ombra dei palazzoni di Tor Bella Monaca, periferia della Capitale. Già nelle ultime settimane, l’europarlamentare è schizzato nella calura romana come una pallina di flipper da una zona all’altra. Da Monteverde al Nomentano, dal Tuscolano alla Garbatella. Roma la sta girando sul serio, parafrasando il suo slogan.

Umori autunnali nel M5s

Dalle parti del Movimento 5 stelle, invece, gli umori virano verso una cupezza più autunnale, decisamente crepuscolare, che cancella ogni traccia d’estate e di voglia di vacanze. «Campagna elettorale? Chissà se saremo ancora vivi…», ironizzano fonti parlamentari. E al di là delle battute c’è un punto fermo: il M5s, smarrito nei litigi tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, non sa nemmeno se riuscirà a presentare in tempo le liste. Alla fine, in un guizzo di ottimismo, c’è chi crede che le pratiche saranno espletate. Anche se nel frattempo sarebbe opportuno individuare i candidati. Poi anche Luigi Di Maio potrà concedersi qualche selfie romantico con la compagna Virginia Saba. Intanto, segno dei tempi, l’Elevato ha deciso di affittare la villa di Marina di Bibbona, sede di molti summit pentastellati e di incontri tête-à-tête con l’ex premier. Il tutto alla modica cifra di 12.750 euro a settimana.