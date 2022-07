Vacanze: dove andare in montagna nel Centro e Sud Italia

L’idea di montagna è solitamente associata alle Alpi. Ma anche nel Centro e Sud Italia ci sono mete che possono regalare una full immersion nella natura agli amanti del trekking. Tag43 ha selezionato cinque destinazioni con fascino da vendere.

La magia delle Foreste Casentinesi

Non è la Toscana che ti aspetti, quella dei borghi e dei dolci profili caratteristici della val d’Orcia. Perché il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che si adagia dalla provincia di Arezzo al territorio fiorentino e forlivese, è un manto verde che copre un tratto di Appennino tosco-romagnolo. Le chicche? Le antiche faggete di Sasso Frattino o le tappe lungo il sentiero delle Foreste Sacre, che muove dal Lago di Ponte, a Tredozio, dipanandosi fino a La Verna, località legata a doppio filo alla vita di San Francesco. In mezzo, aree in cui si sentono solo il fruscio degli alberi, il gorgogliare dei rivoli d’acqua e il rumore dei passi che calpestano sterrati e foglie. E non è tutto, perché l’oasi in estate offre l’opportunità di fare uscite in bici, a cavallo, a bordo di un battello o in canoa (www.parcoforestecasentinesi.it).

Pranzi in baita ed escursioni a Roccaraso

Pranzi in baita, impianti aperti e un ampio ventaglio di escursioni sono le carte vincenti dell’estate a Roccaraso, meta montana dell’Abruzzo, che lambisce a sud l’Altopiano delle Cinquemiglia, nella bassa provincia de L’Aquila. Comprensorio sciistico dell’Italia centro meridionale, in questa stagione regala comunque emozioni. Alle pendici di Monte Pratello e Pizzalto sono presenti punti attrezzati per il noleggio delle e-bike, con le quali seguire tour che prevedono tappe enogastronomiche in alta quota. Da non perdere cene al chiaro di luna in diversi rifugi e passeggiate notturne. E per i più piccoli sono stati messi a punto circuiti e aree di gioco ad hoc (www.roccaraso.net).

All’ombra del Signore degli Appennini, il Gran Sasso

Attorno al Gran Sasso, Signore degli Appennini alto 2192 metri, si estende una riserva naturale che dall’Abruzzo tocca il Lazio e le Marche fino ai Monti della Laga. In questo immenso scrigno di biodiversità, fra pascoli e foreste, vivono caprioli, cervi, lupi, camosci, aquile reali. Un luogo da scoprire a piedi, in sella a una bici, oppure a cavallo, adattandosi ai ritmi lenti della natura. La natura è costellata da siti archeologici, abbazie, chiesette, santuari, eremi, grotte, borghi nati all’ombra di un castello. E località in cui mangiare cibi appena prodotti in caseifici e aziende agricole (www.gransassolagapark.it).

Le magie del Pollino

Sul crinale fra Basilicata e Calabria, il Parco Nazionale del Pollino vanta cinque vette che superano i 2000 metri, conferendo un aspetto grandioso alla zona protetta più vasta del Paese. Con un paesaggio variegato, in cui le ampie vallate sono solcate dalle gole profonde scavate dai fiumi che sono una meta ideale per i patiti di rafting. La particolarità di questa riserva è la presenza di erbe officinali: assenzio, belladonna, camomilla, malva, coda cavallina, saponaria e verbasco. E non è tutto, perché oltre al pino loricato, la pianta più diffusa nel parco, si trovano aree di macchia mediterranea, in cui la fanno da padrone alloro, corbezzolo, mirto ed erica, poi tassi, agrifogli e aceri, a cui si aggiungono fiori che vanno dalla genziana al narciso alla peonia, passando per viole orchidee e campanule (www.parcopollino.it).

Stregati dalla Lucania

Un panorama selvaggio, a tratti aspro, se non addirittura lunare. È quello delle Dolomiti Lucane. Negli angoli più nascosti nidificano le cicogne nere, i falchi pellegrini, esemplari di nibbio reale. I percorsi? Quello delle Sette pietre, che unisce Pietrapertosa a Castelmezzano, si sovrappone a un itinerario narrato, con soste che si rifanno alla tradizione letteraria locale e in particolare al testo Vito ballava con le streghe di Mimmo Sammartino. E gli amanti dell’adrenalina possono passare da un borgo all’altro con il Volo dell’angelo, sfrecciando lungo un chilometro e mezzo di cavo, a mille metri d’altezza (www.basilicatanet.com).