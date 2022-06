Vacanze in Italia: le 10 mete più economiche per l’estate 2022

Non è sempre facile organizzare una vacanza low cost, soprattutto se si viaggia con la famiglia. L’ideale è evitare le mete troppo quotate, e recarsi invece in località meno mainstream, ma comunque bellissime. Ecco dunque le 10 mete più economiche da scegliere per le proprie vacanze in Italia.

Rodi Garganico – Puglia

In Puglia si può viaggiare con budget. Situata nel Parco Nazionale del Gargano, questa città ti farà scoprire la parte Nord della Puglia senza rinunciare a lunghe spiagge dove fare il bagno, come quelle di Levante e Ponente. Inoltre, è il punto di partenza ideale se vuoi fare un’escursione alle Isole Tremiti, dalle quali dista meno di 40km.

Pineto – Abruzzo

Per chi vive al Nord diventa dispendioso spostarsi verso le località marittime. Dunque, si può optare per una meta non troppo distante. Pineto, in Abruzzo, vanta acque insignite della Bandiera Blu sin dal 2006 che fanno parte di un’area marina protetta. Inoltre, vicino si trova la Torre del Cerrano, una torre di avvistamento del Cinquecento risalente al Regno di Napoli.

Maratea – Basilicata

Maratea è una località molto apprezzata dalle famiglie italiane, proprio per la sua accessibilità economica. In provincia di Potenza, si trova in una posizione strategica: incastonata tra le montagne lucane, nel punto dove incontra il Mar Tirreno. Tra spiagge dorate e bellezze architettoniche, rappresenta una meta ideale per chi vuole fare una vacanza all’insegna del relax.

Ricadi – Calabria

È una piccola cittadina vicina a Vibo Valentia, in Calabria. A due passi dal mare mozzafiato e con la calma che la regione indubbiamente può offrire, è una meta non troppo conosciuta ma molto promettente. Chi la sceglierà potrà godere del bel tempo e dell’ottima cucina meridionale.

Riviera del Conero – Marche

Per chi opta per una vacanza wild a contatto con la natura ma con costi accessibile, la Riviera del Conero risulta perfetta. Immersa nel Parco Regionale Naturale del Monte Conero, certificato con la Carta Europea del Turismo sostenibile, la Riviera è uno dei simboli più noti della bellezza naturale che si staglia sul Mare Adriatico.

Pietra Ligure – Liguria

È una meta molto amata dai milanesi, ma anche dalle famiglie che hanno un amico a quattro zampe. La spiaggia della città ha vinto più volte la Bandiera Blu ed è attrezzata con tutto il necessario per vivere una vacanza in totale relax, in alcuni stabilimenti ci sono anche giochi per bambini.

Trapani – Sicilia

Anche se si tratta di una delle mete più ambite, e talvolta più costose in Italia, c’è chi alla Sicilia in estate non vuole proprio rinunciare. Per trovare un compromesso i vacanzieri possono decidere di recarsi a Trapani, città sulla costa nord-occidentale dell’isola. Spiagge mozzafiato e borghi medievali a due passi, Trapani è adiacente alla Riserva naturale dello Zingaro e a numerose località balneari da sogno.

Numana – Marche

Viene chiamata la “Signora del Conero” perché è una delle località più amate della bella Riviera del Conero, nelle Marche. Ad attirare i turisti è anche il fatto che Numana sia abbastanza economica. In più, la meta vanta splendido mare e vegetazione incantevole, insieme a un centro storico che scalda il cuore delle coppie che vi passeggiano.

Costa Rei – Sardegna

Costa Rei, frazione marittima di Muravera, situata nella zona sud-orientale della Sardegna, è la località ideale per chi vuole risparmiare. Questa località è caratterizzata dal complesso montuoso dei Sette Fratelli che dominano l’area. La macchia mediterranea che caratterizza questi luoghi è rigogliosa e incontaminata, le baie sono incorniciate da dune che profumano di ginepro e il colore del mare varia in tutte le sfumature del verde e del blu.

Bellaria-Igea Marina – Emilia Romagna

Bellaria-Igea Marina non delude chi vuole un po’ di tutto dalle sue vacanze: spiagge pulite e sorvegliate da servizi di salvataggio, party nei chioschi lungo la spiaggia e concerti serali per i più festaioli, zone pedonali perfette per fare shopping e, nelle vicinanze, tante mete da scoprire come San Marino, la Val Marecchia e la Valle del Conca.