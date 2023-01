Vacanze di Carnevale 2023, quando chiudono e riaprono le scuole: il calendario

Dopo il traumatico ritorno a scuola post vacanze di Natale, gli studenti italiani hanno iniziato al countdown al prossimo stop previsto dal calendario, ovvero le vacanze di Carnevale 2023. Alcune scuole, infatti, nel corso di questa festività che varia nelle date ogni anno, rimarranno chiuse per alcuni giorni. Le serrate variano da Regione a Regione.

Quando sarà Carnevale 2023

Quest’anno il Carnevale inizierà il 16 febbraio con il Giovedì grasso e continuerà fino al Martedì grasso, ovvero il 21 febbraio. Le date risentono della Pasqua – l’ultimo giorno delle maschere è quello che anticipa il mercoledì delle ceneri che dà inizio alla Quaresima.

Vacanze di Carnevale 2023 nelle scuole

Non tutte le scuole, tuttavia, chiuderanno per il Carnevale e, chi lo farà, lascierà i propri studenti a casa solo per pochi giorni. In base alla regola dei giorni minimi di lezione da garantire annualmente per tutti, le Regioni hanno deciso di muoversi in maniera autonoma, selezionando i festivi da aggiungere alle festività nazionali e, dunque, uguali per tutti in Italia.

In merito al Carnevale 2023, è possibile dire che la maggior parte degli istituti scolastici che opteranno per le vacanze lo faranno nelle giornate del 20 e 21 febbraio. Ci sono, tuttavia, delle eccezioni: in Lombardia, dove si segue il rito ambrosiano, le scuole rimarranno chiuse una settimana dopo, dal 24 al 25, mentre in Alto Adige si è deciso per un stop delle lezioni più prolungato, ovvero per tutta la settimana. Questo l’elenco completo, Regione per Regione, delle vacanze di Carnevale 2023: