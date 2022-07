Vacanze ai Caraibi stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità

Neri Parenti dirige Christian De Sica e Luca Argentero in Vacanze ai Caraibi, film del 2015 in onda stasera 31 luglio alle 21,30 su Rete 4. La trama si focalizza su tre episodi, legati da un unico fil rouge: il paradiso tropicale. Si passa da due genitori che scoprono una relazione della figlia con un uomo adulto a due amanti in crisi con i partner. Nel cast anche Massimo Ghini, Ilaria Spada e Angela Finocchiaro. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Come detto, dunque, la trama di Vacanze ai Caraibi vede tre episodi differenti intrecciarsi fra loro sulla medesima zona delle Americhe. Mario (Christian De Sica) scopre, assieme a sua moglie (Angela Finocchiaro) che la figlia Anna Pia (Maria Luisa De Crescenzo) intende sposare un uomo molto più grande di lei. Si tratta di Ottavio (Massimo Ghini). Inizialmente sono contrari alla relazione, fin quando non scoprono le enormi ricchezze dell’uomo, in grado di poter risolvere ogni loro problema. Mario, infatti, ha sempre nascosto alla moglie di essere ormai in bancarotta. In realtà, al momento delle nozze, la realtà sarà del tutto diversa.

In parallelo, Fausto (Luca Argentero) e Nadia (Ilaria Spada) sono felicemente sposati con i rispettivi partner ma, a prima vista, si innamorano perdutamente l’uno dell’altra. Tra i due scoppia infatti una passione senza freni che li porta a mollare tutto e fuggire insieme. Scopriranno solo in ritardo che hanno due caratteri del tutto diversi e che forse avrebbero fatto meglio a conoscersi prima di imbarcarsi in una follia. Terza storia del film è quella di Adriano (Dario Bandiera) che naufraga su un’isola deserta. L’incubo è per lui ancor più serio in quanto ha da sempre basato la sua vita sulla tecnologia, senza la quale si sente smarrito.

Vacanze ai Caraibi, qualche curiosità sul film stasera 31 luglio 2022 su Rete 4

Cinepanettone del 2015, il film di Neri Parenti ha incassato 7,4 milioni di euro in sala, terzo miglior risultato per un progetto italiano nella stagione. Durante le interviste promozionali, il regista ha dichiarato che l’idea è giunta mentre sedeva a un bar di Prati, a Roma. Ha infatti l’abitudine di trascorrere alcuni pomeriggi con gli stessi produttori e sceneggiatori, proprio come Steven Spielberg e George Lucas a Hollywood. Grazie a questo film, Ilaria Spada ha potuto coronare il suo sogno di recitare nel medesimo progetto con De Sica. La stessa attrice ha infatti spesso ricordato come abbia da sempre ammirato la carriera del comico romano.