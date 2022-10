Sono scaduti i voucher erogati per le vacanze cancellate causa Covid, tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020. Il governo Conte con il decreto Cura Italia aveva promulgato la manovra, fissando inizialmente la durata a 12 mesi, poi estesa per ben tre volte con Milleproroghe. Sarà possibile chiedere e ottenere il loro rimborso in denaro, a condizione di non averli utilizzati nel frattempo.

Vacanze cancellate, scadono i voucher Covid: come chiedere il rimborso

Sono scaduti i voucher erogati per le vacanze saltate causa Covid, tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020. All’inizio il decreto Cura Italia aveva fissato la loro durata a 12 mesi, poi estesa per tre volte nonostante le proteste delle associazioni di consumatori. Prima a 18, poi a 24 e infine a 30 mesi con l’ultimo Milleproroghe.

Adesso i cittadini che non hanno utilizzato i voucher nel frattempo possono ottenere il loro rimborso in denaro. I voucher sono validi per i viaggi non goduti a causa di condizioni legate al Covid. Per esempio: lockdown, chiusura dell’hotel, impossibilità di lasciare il comune o la propria regione a causa di restrizioni governative. Ma anche positività al Covid, o contatto con un positivo, che ha originato un periodo di quarantena obbligatoria.

Come funziona il rimborso? Esso dovrebbe avvenire automaticamente entro 14 giorni dalla scadenza dei 30 mesi. Se così non dovesse essere, Confconsumatori ha già preparato un modello da compilare per mandare una richiesta scritta all’hotel o al tour operator. «Ci auguriamo che gli operatori turistici che fino a oggi hanno beneficiato delle varie proroghe non frappongano ostacoli, né assumano atteggiamenti dilatori», ha evidenziato Federconsumatori.

Funziona diversamente invece per il voucher trasporti. Il consumatore, che non ha potuto usufruire di un contratto di trasporto a causa Covid, doveva richiedere il rimborso entro 12 mesi dall’emissione del voucher. Per contratto di trasporto si intende, per esempio, un volo, un viaggio ferroviario, marittimo o via autobus.

E se l’azienda è fallita?

È possibile che nell’arco dei 30 mesi molte aziende del settore turistico siano state costrette a chiudere i battenti. Lo stop ai viaggi, ulteriormente aggravato dal caro energia, ha infatti messo in ginocchio diverse imprese. In questo caso, dunque, è quasi certo che il consumatore perderà i soldi.

In realtà, i tour operator devono avere un’assicurazione in caso di fallimento. Ma secondo quanto ha spiegato a Repubblica Maria Pisanò, direttrice del Centro europeo consumatori Italia, ci sono già «casi di compagnie assicurative che non rimborsano. Sostengono che la polizza garantisce i contratti in essere, mentre in caso di consegna del voucher il contratto è da considerarsi risolto».