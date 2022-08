Vacanze, a luglio e agosto 23 milioni di italiani in partenza

Sono ben 23 milioni di italiani in vacanza nei mesi di luglio e agosto: vediamo quali sono le loro scelte e cosa preferiscono per i loro viaggi.

Vacanze a luglio e agosto: le scelte degli italiani

Si tratta di un’estate da urlo per il turismo italiano. Solo nei mesi di luglio e agosto sono andati o andranno in vacanza circa 23 milioni di italiani. Ancora una volta, sembra che i cittadini preferiscano il mare, tanto che il 67% ha scelto località marittime. Tuttavia, per molti prevale la scelta di mete “green” come località di montagna, lago e campagna: ben il 21,5% degli italiani ha optato per luoghi simili. Solo il 9% preferisce infine trascorrere le vacanze nelle città d’arte e nei borghi.

A confermare questi dati ci ha pensato il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio. In un’intervista all’Ansa ha così dichiarato: “Possiamo senza dubbio confermare ma, a questo punto, anche rivedere al rialzo le nostre stime, già diramate nei mesi scorsi, su tutto il 2022 in cui prevedevamo un flusso turistico di quasi 343 milioni di presenze e poco più di 92 milioni di arrivi, con una crescita rispettivamente pari al 35% e al 43% rispetto all’anno precedente“.

Quali sono i dati delle vacanze all’estero per gli italiani?

Il presidente di Demoskopika ha parlato anche delle vacanze all’estero degli italiani: “Aumenta in modo rilevante la quota degli italiani che ha scelto di trascorrere un periodo di villeggiatura fuori dai confini nazionali. In particolare, se è vero che prevale la vacanza in Italia, indicata da ben il 74% degli italiani risulta più che significativo anche il 26% di chi ha effettuato o ha in programma una meta europea (19,9%) o internazionale (6,1%)“. In conclusione, ha spiegato che l’interesse verso le destinazioni estere ha segnato un incremento di ben 16 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Quantificando il dato, circa 8,5 milioni di italiani hanno optato per una destinazione turistica fuori dal Belpaese.