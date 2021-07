Anche per queste vacanze 2021, per i primi weekend al mare si impone subito il solito dilemma: la scelta del costume da bagno, che per l’uomo si sintetizza nel classico dualismo: slip o boxer? Come per la biancheria intima, ma in spiaggia anche di più, la scelta non è solo una questione estetica, ma anche di comodità, in modo da vivere il mare, la piscina o la barca a proprio agio e con disinvoltura. Tanti i modelli proposti dai brand, dai fit e materiali molto diversi tra loro che possono fare la differenza. Come per ogni outfit il gusto personale è sempre importante, ma sullo swimwear soprattutto ci sono delle regole che andrebbero sempre rispettate, in modo da scegliere il costume giusto perfetto per ogni fisicità.

Lo slip

Lo slip è il modello più classico, fortemente amato soprattutto dagli sportivi, calciatori in primis, e da chi desidera esibire un fisico scolpito da ore di palestra o per chi ama abbronzarsi senza segni troppo evidenti.

Per pochi, e non per tutti, visto che nasconde ben poco le imperfezioni, questa tipologia di costume elasticizzato, perfetta per chi ama fare lunghe nuotate, a differenza dei boxer, andrebbe scelta in tinta unita, magari in nero o classico blu, come questo di Speedo, puntando su uno stile minimal. L’ideale è abbinare gli slip ad accessori in stile rètro per un look Anni 50, come una camicia a maniche corte folliage, dei bermuda e delle espadrillas. Degli slip esiste anche una versione allungata detta short, sempre in tessuto elasticizzato, che arriva fino a metà gamba, perfetti per chi ha un bel fisico ma non può contare su un’altezza importante.

I boxer

I boxer in spiaggia sono sicuramente la scelta più rassicurante. Grazie alla loro versatilità non sarà sicuramente difficile trovare il modello, per lunghezza e tessuto, più adatto alla propria fisicità, anche se non proprio perfetta. Colorati, dalle micro alle macro fantasie, foglie, fiori, tie&dye, i bermuda da mare accontentano un po’ tutti i gusti e gli stili. Possono essere usati anche come pantaloncini. Sono perfetti se abbinati a una camicia di lino, infradito e un classico panama in paglia, come quelli nella foto in apertura di Intimissimi Uomo. Per chi ama gli sport acquatici come surf, windsurf o kitesurf sono indicati i bermuda lunghi al ginocchio, che proteggono le gambe dallo sfregamento con le tavole, perfetti quelli di Arena.

I più amati dai giovani sono senza dubbio i boxer, spesso in versione quickdry, a rapida asciugatura, pensati per chi odia sentire il tessuto bagnato addosso dopo il bagno. Per uno stile discreto e basico, infine meglio optare per una trama a micro righe con fascia elastica e coulisse, oppure una micro fantasia cravatta o anche una classica tinta unita, magari con profili a contrasto.