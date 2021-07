Finalmente sono arrivate le tante agognate vacanze, ma…un momento! L’idea di condividere una spiaggia con altre centinaia di persone proprio non ti entusiasma? In effetti è così. Stare in una località affollata può essere più snervante che rilassante: difficoltà a trovare posto, bambini che strillano, il vicino di ombrellone che fuma, lo spazio sempre più ridotto che soffoca, insomma, queste premesse non rendono piacevole il soggiorno in una località. La vacanza è sinonimo di relax, tranquillità e, perché no, anche silenzio.

Ma spesso le località di mare sono letteralmente prese d’assalto, e sembra davvero ironico ritrovare un vecchio amico delle scuole medie su una spiaggia che pensavi fosse il tuo posto segreto. Tuttavia non è necessario possedere una mappa segreta per raggiungere località meno “insediate”. In questo articolo ti indicherò le 10 località di mare italiane meno affollate (e meno conosciute), così che potrai goderti il mare in tutta tranquillità con la tua famiglia senza rischiare di condividere il tuo ombrellone con un perfetto sconosciuto. Allora, l’idea inizia a interessarti? Prosegui con la lettura di questo articolo e scoprirai ciò che nemmeno immaginavi. Buona lettura!

Spiaggia della Tonnara di Palmi (Calabria)

Dal mare azzurro cristallino, alle grotte imponenti e misteriose, la spiaggia della Tonnara è la meta ideale se vuoi tranquillità e soprattutto solitudine. Una spiaggia non facilmente raggiungibile, non è molto battuta, ma non certo per la bellezza.

Cala Matano, Isole Tremiti (Puglia)

Un’altra località dove non trovare fiumane di persone è proprio a Cala Matano. Tanto bella al punto che il cantautore Lucio Dalla le dedicò addirittura dei versi. Considerata una delle spiagge più belle del Salento, Cala Matano è una località dove poterti gustare il meraviglioso mare e l’arcipelago circostante in tutta solitudine. Infatti, il sentiero sterrato per raggiungerla, ne scoraggia l’assembramento di persone.

Policoro (Basilicata)

Se vuoi visitare l’azzurrissimo mare della Grecia, non occorre che tu vada fin là, puoi fermarti a Policoro, è il mare più azzurro è servito.

Marina di Alberese (Toscana)

Costituita dalle tipiche capannette maremmane, Marina di Alberese, resta la meta più bella da scoprire e anche la meno conoscuta.

Porto Giunco (Sardegna)

Anche se quando qualcuno pensa alla Sardegna non gli viene in mente certo Porto Giunco, eppure una caratteristica “lingua” di spiaggia separa il mare azzurro, e ne fa una spiaggia molto tranquilla e dove poter trovare persino i fenicotteri rosa!

Spiaggia di San Fruttuoso (Liguria)

Davvero una spiaggia “fruttuosa”, dove le automobili non sono le benvenute, in un atmosfera medievale e affascinante.

Spiaggia di Santa Caterina (Veneto)

Un altro bellissimo e sconosciuto mare? No, un lago! Sì, alla spiaggia di Santa Caterina è possibile arrivarci in bici e fare un bagno nel bellissimo lago.

Spiaggia Marina Romea (Emilia-Romagna)

Dimentica la movida e il caos del mare di Rimini, in questa costa immersa nella natura, puoi ritrovare la pace.

Spiaggia dei Maronti (Campania)

alternativa “green” alle spiaggie mondane e troppo ambite di Capri, la spiaggia dei Maronti è un concentrato di bellezza naturale, dove è possibile anche fare escursioni avventurose.

Cala Violina (Grosseto)

Acque limpidissime, Cala Violina è immersa da colline e arbusti verdeggianti, l’ideale per godersi il verde e il mare.