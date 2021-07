Quest’estate leggeremo al mare

Sono i libri ad accompagnarci in un viaggio italiano dalle Alpi al Mediterraneo: dopo due tappe dedicate al Nord e al Centro proseguiamo verso Sud e le isole, territori che non sono mai stati a corto di grandi scrittori e grandi voci letterarie.

La Campania che non ti aspetti

La Campania oggi tornata alla ribalta della narrativa grazie ai romanzi di Elena Ferrante è terra di potenti libri di denuncia da Il ventre di Napoli di Matilde Serao fino a Gomorra di Roberto Saviano, passando per La pelle di Curzio Malaparte e per Certi bambini di Diego De Silva. Ma esiste anche un’altra Campania fatta di folklore e leggende ancestrali che si confrontano con la modernità, come quella raccontata in La Ianara, pubblicato nel 2010 dall’irpina Licia Giaquinto per Adelphi. Al centro della vicenda, che si svolge negli Anni 60, c’è Adelina, ragazza che rifiuta il suo destino familiare che la vorrebbe destinata a diventare una ianara, una fattucchiera temuta e dannata, ma ricercata da persone che chiedono pozioni abortive, vendette o supposti sortilegi.

Giusi Marchetta ci porta invece all’interno della Reggia di Caserta con Dove sei stata (Rizzoli, 2018): il protagonista, figlio del custode del parco, vi fa ritorno dopo anni e rivive il passato. Lo spunto è autobiografico: il padre e il nonno della scrittrice erano anch’essi custodi nel magnifico palazzo borbonico.

Giallo lucano

La Basilicata rimane indissolubilmente legata alle pagine di Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Più recentemente ha avuto riconoscimento narrativo grazie alla lucana Mariolina Venezia autrice di Mille anni che sto qui, saga familiare vincitrice del Premio Campiello 2007, e di Come piante tra i sassi (Einaudi) che ha fatto esordire nel giallo italiano una nuova protagonista femminile Imma Tataranni, sostituto procuratore a Matera, anch’essa approdata al mondo delle fiction.

Viaggio in Calabria

La Calabria può essere attraversata seguendo le orme di un taccuino di viaggio di più di un secolo fa: Vecchia Calabria dello scrittore inglese Norman Douglas (Franco Pancallo Editore). È quello che ha fatto l’escursionista Francesco Bevilacqua raccontando l’esperienza in Sulle tracce di Norman Douglas (Rubettino, 2012). In Gli anni veloci di Carmine Abate (Mondatori, 2008) i protagonisti sono due giovani che vivono la loro vita tra sogni di libertà, amore e musica, in un romanzo in cui fa anche un’apparizione tra i personaggi il cantautore Rino Gaetano. I veri avventurieri della lettura possono invece tuffarsi nelle mille e più pagine di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo grande impresa postmodernista, un po’ dimenticata, del 1975 che trae ispirazione dalle terre che si affacciano sullo stretto di Messina. Senza dimenticare Le Maligreidi (Feltrinelli), romanzo di formazione ambientato nel 68 aspromontano di Gioacchino Criaco, autore tra l’altro anche di Anime nere.

Puglia, tra Padre Pio e La Ferocia

In Puglia ci ritroviamo immersi nel culto di Padre Pio. La Fabbrica del Santo (Ianieri, 2020) è il bell’esordio del foggiano Leonardo Gliatta, romanzo di formazione che si svolge all’ombra del cantiere del santuario di San Giovanni Rotondo. Sappiate che quando la storia sembra farsi troppo lontana dalla realtà locale con una deriva addirittura hollywoodiana rievoca fatti veri e ben noti alla gente del posto. Ma la Puglia è anche terra che sa essere crudele. Ce lo ha ricordato La Ferocia il romanzo con cui Nicola La Gioia ha vinto il Premio Strega nel 2015.

La Sardegna che non visiterete mai

La Sardegna d’estate è la meta più ambita per le vacanze al mare, un motivo in più per cercare qualcosa di diverso. Lo racconta Flavio Soriga in Nuraghe Beach: la Sardegna che non visiterete mai (Laterza) un itinerario di viaggio lontano dai luoghi comuni. La Cagliari di inizio Novecento è invece l’ambientazione dell’ultimo giallo del cagliaritano Francesco Abate I delitti della salina (Einaudi) la cui protagonista, la giornalista investigativa Clara Simon, è un personaggio che poco si adegua agli schemi e ai ruoli della sua epoca.

La Sicilia oltre Montalbano

La Sicilia, terra di Verga, Pirandello, Tomasi di Lampedusa, ma anche di Sciascia e Camilleri, è al centro di uno dei casi editoriali di questi mesi, il ciclo narrativo dedicato alla famiglia Florio firmato da Stefania Auci per Editrice Nord che ha prodotto due bestseller I leoni di Sicilia e L’inverno dei leoni. Chi volesse tuffarsi in un’altra epopea siciliana può riscoprire la famiglia nobile catanese Uzeda di antica origine ispanica, al centro del capolavoro di Federico de Roberto I viceré, romanzo di fine Ottocento ambientato negli anni tra il Risorgimento e i primi difficili passi del Regno d’Italia. «Non illumina l’intelletto come non fa mai battere il cuore», disse Benedetto Croce dopo averlo letto, ma il tempo ha dato al romanzo una luce diversa e un’accoglienza più calorosa. Chi, un po’ stufo degli arancini di Montalbano, cerca invece una ribellione contro gli stereotipi siciliani può rivolgersi a Piccola guerra lampo per radere al suolo la Sicilia (Feltrinelli, 2013) un’ironica sfida di tre giovani contro le onnipresenti “minchiate”, le vere progenitrici delle fake news. L’autore è l’agrigentino Giuseppe Rizzo che sentenzia: «La Sicilia non esiste. Io lo so perché ci sono nato».