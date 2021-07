Vacanze 2021 in Italia: tutte le mete in Calabria, Puglia, Toscana, Sicilia

Ora più che mai le vacanze estive sono più attese, più sperate. Molti si accingeranno a trascorrerle in Europa, e molti sono pure quelli che decidono di andare in vacanza in Italia. In effetti sono le Istituzioni stesse che stanno incoraggiando gli italiani a restare per le vacanze, per una vacanza prettamente italiana. Questo è un modo per far ripartire l’economia del paese. Ma non solo.

Serve anche ad annullare un luogo comune secondo cui per fare delle vacanze eccezionali bisogna necessariamente andare per l’Europa e oltre. Niente di più falso. In Italia ci sono delle località bellissime, invidiate da tutto il mondo. Ecco allora che potrai assaporare anche tu il bel paese e riscoprire un Italia fin troppo eclissata. Ma quali sono le mete più gettonate per il 2021? Bene, allora continua nella lettura dell’articolo e lo scoprirai. E tieni le valige pronte: perché alla fine di questo articolo, sono sicuro che vorrai partire immediatamente.

Vacanze 2021 in Italia: vacanze in Calabria

La Calabria può essere un’ottima meta di rilancio per le vacanze estive. In particolare Praia a mare, bellissimo gioiello posto tra mare e monti. È la meta ideale per chi vuole un mare pulito (e anche profondo), infatti una delle particolarità di questo mare è la profondità che si verifica già dalla riva. Infatti, non devi recarti all’orizzonte per farti una nuotata. Già da qualche passo dalla riva l’acqua è profonda. Inoltre si può ammirare, a pochi metri dalla spiaggia, la bellissima isola di Dino – dove è possibile raggiungerla anche a nuoto. Interessante anche il centro abitato, dove l’area pedonale offre molti ristoranti, bar e negozi di artigianato. Inoltre a pochi chilometri da Praia, è possibile raggiungere Diamante: altra stupenda perla del mediterraneo, famosa per i suoi murales.

Vacanze 2021 in Italia: l’estate 2021 in Puglia

Naturalmente non poteva mancare la Puglia. Meta autorevole per le vacanze d’eccellenza, a Torre San Giovanni la spiaggia vanta di note caraibiche. Una località adatta a tutti, dove potrai trovare una delle caratteristiche del luogo: la spiaggia bianca e morbida. Un vero relax per i tuoi piedi. E dopo il tuo fresco bagno, puoi godere le svariate attività di ristorazione, botteghe e negozi fashion, situati sul lungo mare, aperti fino a notte inoltrata.

Vacanze 2021 in Italia: la Toscana dove andare in vacanza

L’isola d’Elba non poteva certo mancare all’appello. Qui puoi trovare tutto: paesaggi, monumenti e un mare meraviglioso. Insomma, una vera oasi da godere in intimità da solo o con la famiglia. L’isola d’Elba è sicuramente una delle mete più gettonate per questo 2021.

Vacanze 2021 in Italia: Sicilia per le vacanze estate 2021

La Sicilia, non per ordine di importanza, naturalmente, è una meta obbligata per rivalorizzare le tue vacanze. San Vito lo Capo non è molto grande, ma c’è davvero tutto: dal mare azzurro chiaro stile Polinesia, ai bellissimi paesaggi di cui è attorniata. È davvero il luogo ideale per rilassarsi ma anche per gustare gli squisiti prodotti gastronomici tipici siciliani, è fare così un’esperienza sensoriale, per un estate 2021 da ricordare in positivo e raccontare agli amici i momenti belli trascorsi in questa località davvero unica nel suo genere.