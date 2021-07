Vacanze 2021: le mete in Italia, dalla montagna al mare

Luglio e agosto sono i mesi più caldi ma anche i migliori per fare vacanze in Italia. Non bisogna lasciare lo stivale per trovare il luogo giusto per tutti i gusti. Che si parli di mare, montagna, città d’arte, borghi storici, non siamo secondi a nessuno. In questo articolo, vogliamo proprio fornirvi qualche dritta su dove andare in Italia. Ora che la situazione Covid sta lentamente migliorando, tutti noi abbiamo voglia di relax. Di posti ce ne sono da Nord a Sud e valgono tutti la visita prima o poi. Perché non cominciare quest’anno?

Città d’arte per le vacanze in Italia

Se amate la cultura, i musei e i monumenti vi consigliamo almeno una delle tante città d’arte italiane. Parte del patrimonio artistico nazionale. Partendo da Nord, ci viene in mente subito Venezia. La laguna, Piazza San Marco e il campanile. Ma anche Torino con i suoi castelli e il museo Egizio. Milano, Bologna e Firenze. E come scordare Roma, la capitale? Da quest’anno sono stati riaperti al pubblico, il Mausoleo di Augusto e la Domus Aurea. Spostandoci a Sud, salta all’occhio Napoli. Ma non dimentichiamoci Reggio Calabria. E l’elenco potrebbe continuare all’infinito.

Le Cinque Terre e la Costiera Amalfitana

La regione Liguria è molto gettonata per chi ama il mare e i piccoli borghi di pescatori. Nelle Cinque Terre ci sono entrambi e l’atmosfera che si respira è magica. Case dai colori pastello vi accoglieranno e stupiranno. Un esempio è Vernazza. Si tratta del paesino che ha ispirato gli autori della Disney Pixar per il nuovo film Luca. La costiera campana che si affaccia sul mar Tirreno, è patrimonio dell’umanità Unesco dal 1997. Prende il nome da Amalfi, antica repubblica marinar. Ci sono molte località da visitare. Positano con il suo centro storico, Atrani con le sue chiese, Vietri sul Mare, Ravello. Oppure Conca dei Marini, città natale della gustosissima sfogliatella.

Estate al fresco

Se preferite i climi più freschi, abbiamo qualche idea anche per voi. Andate sulle Alpi o sulle Dolomiti a Sappada. Si tratta del comune più alto del Friuli Venezia Giulia. Costituito da 15 borgate, è conosciuto per le sue suggestive case di legno, la buona cucina e l’artigianato. Troverete austere montagne, cascate, laghi come quelli D’Olbe e le sorgenti del fiume Piave. In Trentino Alto Adige, non potete perdervi il lago di Braies, che si trova a 97 km da Bolzano. Reso famoso da una fiction Rai, avrete la sensazione di trovarvi davvero “un passo dal cielo”. E se vi trovate in zona, spostatevi verso le Dolomiti bellunesi. Qui è sito il paesino di San Vito di Cadore. Dove, senza dubbio, non patire il caldo. Il Lago di Garda, invece, si trova tra Lombardia, Veneto e Trentino. Potete fare un giro in barca romantico o visitare Sirmione. Qui, ci sono resti dei fasti del periodo romano e medievale. Come le Grotte di Catullo, dal nome del poeta romano, o il Castello Scaligero. Nei dintorni c’è anche Desenzano del Garda e il Parco divertimenti per bambini Gardaland.