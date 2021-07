In attesa di partire per le ferie ci si accontenta di lunghi weekend assolati, al mare sdraiati su una spiaggia dorata, oppure in giro per l’Italia alla scoperta di nuove città, in campagna tra le colline verdi e gialle o perché no al fresco in montagna. Per chi ha in programma viaggi brevi o semplicemente per chi ama partire leggero, anche se le vacanze sono un po’ più lunghe, ecco una mini guida per scegliere il trolley cabin size adatto a ogni esigenza. Capiente ma dalla struttura leggera, di facile trasporto, magari con tasche per contenere gli essential da viaggio, e che rispetti le misure dettate dalle compagnie di volo, anche quelle low cost.

Trolley da cabina: tre modelli per ogni esigenza

Samsonite: un classico ma in versione green

Della collezione Magnum Eco la linea di valigie leggere, realizzata con scarti di plastica riciclati, come vasetti di yogurt e bottiglie, studiata per durare nel tempo. Una grande svolta innovativa per Samsonite che fa un passo avanti nel suo percorso verso la sostenibilità. Questo trolley è prodotto in Europa con plastica riciclata post-consumo, che dà ai rifiuti una seconda vita e riduce l’uso di materiali vergini. Grazie alla tecnologia Recyclex®, i gusci rigidi sono composti da polipropilene riciclato (PP) e il tessuto interno è costituito da bottiglie in PET riciclate. La linea è disponibile in quattro dimensioni e in cinque colori ispirati alla natura, qui la cabin size in verde bosco (da 199 euro).

Thule: la valigia perfetta per ogni avventura

Da sempre i preferiti dagli avventurieri outdoor di tutti i livelli, i prodotti della linea Thule Chasm sono progettati per resistere alle intemperie in qualsiasi stagione e avventura, in città o all’aperto. Realizzati in tessuto tecnico impermeabile per resistere meglio alle intemperie, spaziosi e provvisti di comode tasche per riporre e trovare facilmente anche gli oggetti più piccoli. Rappresentano la combinazione perfetta tra resistenza ed estetica. Come il Thule Chasm Carry On, bagaglio a mano progettato per le gite più brevi e i weekend fuori porta (da 256 euro).

Piquadro: il trolley è multitasca, parola d’ordine praticità

Per ricominciare ad avventurarsi in giro per il mondo, fra mari, monti e città metropolitane, bisogna partire da un compagno di viaggio pratico e comodo. Come il trolley da cabina verde military Otello di Piquadro, in tessuto tecnico riciclato con dettagli a contrasto. Con ampie tasche sulla parte frontale, pratiche e perfette per contenere i travel essential. Semirigido, ultra slim e con quattro ruote che lo rendono molto maneggevole è davvero un compagno perfetto di viaggio (da 265 euro).