La vacanza stasera su RaiMovie: trama, cast e curiosità sul film

Enrico Iannaccone dirige Catherine Spaak e Antonio Folletto ne La vacanza, in onda stasera 16 aprile alle 21.25 su RaiMovie. La trama si concentra su un 30enne in perenne lutto per la morte della moglie e una signora anziana che inizia a subire gli effetti dell’Alzheimer. Uniti dal dolore, i due incontreranno su una spiaggia del Cilento una signora tedesca che farà nascere un sentimento di amicizia davvero unico. Nel cast figurano anche Veruschka von Lehndorff e Carla Signoris. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

La vacanza, trama e cast del film stasera 16 aprile 2023 su RaiMovie

La trama del film inizia con un focus su Valerio (Antonio Folletto), 30enne che non ha più trovato la pace dopo la morte improvvisa della moglie. Trascorre le sue giornate nel lutto e nella monotonia, che prova a spezzare soltanto durante il lavoro. Gestisce infatti un chiosco sulla spiaggia del Cilento, dove di tanto in tanto si intrattiene in lezioni di yoga con Anneke (Veruschka von Lehndorff), anziana signora di origine tedesca vittima anch’ella di un forte problema interiore.

D’un tratto la loro storia si intreccia con quella di Carla (Catherine Spaak), 75enne affetta da Alzheimer che inizia a dimenticare sempre più spesso le cose. La malattia rappresenta però anche una via di uscita per dimenticare un evento traumatico che ha vissuto nel passato e che, per il raggiungimento del benessere personale, farebbe meglio a non ricordare più. Fra i tre nascerà un incredibile legame che, nonostante la grande differenza di età, non impedirà loro di vivere un’amicizia intensa e capace di lenire ogni ferita.

La vacanza, qualche curiosità sul film stasera 16 aprile 2023 su RaiMovie

Il film è il secondo lavoro da regista di Enrico Iannaccone, napoletano che aveva esordito nel 2016 con La buona idea con Gea Martire. È però anche l’ultima apparizione sul grande schermo di Catherine Spaak, di cui domani 17 aprile ricorre il primo anniversario dalla scomparsa. L’attrice e cantante belga naturalizzata italiana infatti è deceduta a Roma per le conseguenze di un’emorragia cerebrale e di un’ischemia. Aveva 77 anni e una lunga carriera alle spalle fra cinema, televisione e musica. Per quanto riguarda le location, La vacanza è stato girato principalmente nel Cilento, che funge da cornice per la narrazione. Durante il film è possibile intravedere le bellezze di Palinuro con i parchi naturali e le grotte sulla riva del mare.