Va a ruba il francobollo con il soldato ucraino che fa un ‘gestaccio’ a Moskva

Mentre continua l’offensiva russa nei confronti dell’Ucraina, quest’ultima ha messo in campo delle strategie per raccogliere fondi da destinare alle truppe e in beneficienza. Una nuova idea è stata portata avanti dal servizio postale ucraino, Ukrposhta, che ha deciso di mettere in vendita diversi gadget anti-Russia. Tra i prodotti disponibili c’è il francobollo che celebra l’affondamento della Moskva e che ritrae un soldato ucraino mentre rivolge il dito medio all’incrociatore che si inabissa.

Il francobollo con il soldato ucraino che celebra l’affondamento della Moskva

Il servizio postale ucraino, Ukrposhta, ha deciso di mettere in vendita diversi gadget anti-Russia, per raccogliere fondi da destinare in beneficenza e da utilizzare per supportare il Paese nella guerra. Tra i prodotti disponibili su eBay spicca il francobollo che celebra l’affondamento della Moskva e che ritrae un soldato ucraino mentre rivolge il dito medio all’incrociatore russo.

Ma cosa racconta l’ormai celebre valore postale disegnato da Borys Groch e presentato dalla vice ministra ucraina degli Esteri? Ermine Dzheppar. Il francobollo narra in un’immagine la vicenda dei tredici marinai ucraini di stanza sull’Isola dei Serpenti che hanno mandato un colorito “saluto” a una nave russa. Si tratta dell’incrociatore Moskva finito anch’esso da lì a poco al centro delle cronache di guerra.

Oltre al francobollo sono disponibili altri gadget come felpe e magliette, sempre con la medesima stampa. Ad annunciare la notizia sui social è stato il direttore generale del servizio postale ucraino, Igor Smelyansky. “Oggi Ukrposhta sta diventando la prima posta al mondo ad aprire il proprio negozio sulla piattaforma mondiale eBay. Adesso non ci saranno più code per acquistare il francobollo andato a ruba“.