Utero in affitto, Nunzia De Girolamo: “A Scampia lo spaccerebbero invece della droga”

Nunzia De Girolamo ha scatenato una bufera per le sue dichiarazioni sull’utero in affitto, che a suo dire «a Scampia spaccerebbero per droga». La ex ministra e moglie del coordinatore Pd Campania Francesco Boccia ha lasciato senza parole i presenti nello studio di PiazzaPulita su La7.

Nunzia De Girolamo è intervenuta a PiazzaPulita, su La7, esprimendosi su vari temi. La ex ministra ha commentato la delicata questione delle famiglie omogenitoriali: cioè le coppie omosessuali con figli, biologici o adottati. La moglie del coordinatore Pd Campania Francesco Boccia si è detta del tutto «contraria all’utero in affitto».

«Sono assolutamente contraria alla gestazione per altri», ha dichiarato. «Ma sono contraria per etero e omosessuali perché vengo da una regione dove già mi immagino Scampia, dove le donne smettono di spacciare hashish e cominciano a spacciare l’utero, quindi sono terrorizzata dalle storture di questo paese e mi attengo alla Costituzione». Le dichiarazioni, trasmesse il 15 settembre, hanno pian piano alzato un polverone, chiamando addirittura Luca Trapanese a intervenire. L’assessore alle Politiche Sociali di Napoli, che ha anche una storia personale legata alle famiglie omogenitoriali in Italia, ha così commentato l’accaduto.

La risposta dell’assessore Luca Trapanese

«Alle sue parole ho sentito il dolore di Scampia bruciarmi nelle vene. Scampia è uno dei quartieri di Napoli che ha pagato il prezzo più caro a causa dell’abbandono delle periferie da parte delle Istituzioni. Nunzia De Girolamo, che delle Istituzioni ha fatto parte nel corso della sua esperienza politica da Ministra, questo dovrebbe saperlo e molto bene. A Scampia, dove non arrivano le istituzioni, per mancanza di volontà, coraggio o semplice inadeguatezza, arrivano le persone, quelle che amano il proprio quartiere nonostante tutto, che lavorano quotidianamente per rendere le strade sicure, che nutrono la speranza. Negli ultimi anni è cambiato molto, e le donne sono il cuore, l’anima e il coraggio di questo cambiamento, alla continua ricerca di alternative per i propri figli, per tenerli lontani da strade sbagliate, offrire loro una possibilità di futuro».

«E Nunzia De Girolamo si permette di sostenere in televisione, con una naturalezza da brividi, che le donne a Scampia trascorrono le giornate a spacciare droga, e passerebbero volentieri a “spacciare l’utero”. Parole gravissime dette innanzitutto da una donna, che poi evidentemente ha una conoscenza molto limitata di Scampia e non abbastanza sensibilità da capire che quelle donne sono dei veri e propri giganti. Donne coraggiose, che vivono una vita ben diversa da quella delle parlamentari e delle opinioniste televisive. Chiedo a Nunzia De Girolamo di scusarsi pubblicamente con le donne di Scampia, che non meritano di certo le sue parole di disprezzo. Semmai sostegno e incoraggiamento a non mollare e resistere. Aggiungo che sono disposto ad accompagnarla nelle realtà sociali della zona».