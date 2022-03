Quali sono le nuove uscite Netflix per il mese di marzo 2022? Scopri tutti i titoli

Quali sono le nuove uscite previste da Netflix per il mese di marzo 2022? Con l’arrivo della Primavera tanti nuovi titoli verranno rilasciati dalla piattaforma streaming. Gli affezionati spettatori sono infatti in attesa di vedere la seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti, o di uno dei titoli più acclamati dello scorso anno, Bridgerton. Sulla piattaforma approderà anche il nuovo film fatascientifico con Ryan Reynolds, The Adam Project.

Ma scopriamo la lista di tutti i titoli che Netflix rilascerà a partire dal 1 marzo, approfondendo qualche dettaglio inedito sulla trama dei capitoli più attesi. Ecco le uscite Netflix di marzo 2022.

Uscite Netflix marzo 2022: Guida astrologica per cuori infranti 2 (8 marzo)

Torna agli inizi di marzo una delle serie italiane debuttate più di recente sulla piattaforma di streaming. Si tratta di Guida astrologica per cuori infranti, che lancerà proprio l’8 marzo la sua seconda stagione. Tornano, così, sul piccolo schermo gli acclamati personaggi della serie, con un intreccio di storie sempre più appassionanti, ma sempre legate da un unico filo: l’oroscopo.

The Adam Project (11 marzo)

Uno dei film più attesi del prossimo mese è The Adam Project, un film di fantascienza con Ryan Reynolds che racconta la storia di un pilota che viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e il padre defunto per fare i conti con il passato e salvare il futuro.

Bridgerton 2 (25 marzo)

Una delle serie più amate dello scorso anno torna su Netflix con la sua seconda stagione. Bridgerton, la serie di Shondaland tratta dalla saga di romanzi rosa di Julia Quinn, affronta nel nuovo capitolo la storia del fratello maggiore della famiglia, Anthony, coinvolto anche lui nelle vicende d’amore nella Londra della Reggenza.

Tutte le nuove serie TV in uscita su Netflix a marzo 2022

Frammenti di lei (4 marzo)

Taylor Tomlinson: Look At You (8 marzo)

Guida astrologica per cuori infranti (Stagione 2) (8 marzo)

Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica (8 marzo)

Queer Eye: Germania (9 marzo)

I diari di Andy Warhol (9 marzo)

Byron Baes – Il paradiso degli influencer (9 marzo)

The Last Kingdom (Stagione 5) (9 marzo)

Kotaro abita da solo (10 marzo)

Formula 1: Drive to Survive (Stagione 4) (11 marzo)

La vita dopo la morte – Con Tyler Henry (11 marzo)

Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. (15 marzo)

Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi (16 marzo)

Soil (17 marzo)

Una semplice domanda (18 marzo)

Human Resources (18 marzo)

Drôle – Comici a Parigi (18 marzo)

Is it Cake? – Dolci impossibili (18 marzo)

Young, Famous & African (18 marzo)

Bridgerton (Stagione 2) (25 marzo)

Thermae Romae Novae (28 marzo)

Johnny Hallyday: una leggenda del rock (29 marzo)

Tutti i nuovi film in uscita su Netflix a marzo 2022