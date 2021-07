Uscite estive streaming Netflix

Tutti stiamo aspettando le uscite estive streaming di Netflix. Infatti cosa si intravede per una nuova estate all’insegna di Netflix? Il servizio di streaming on demand offre tante novità anche per la stagione estiva. Potrete scegliere fra tre diversi piani di abbonamento, in base alla qualità e al numero di dispositivi elettronici su cui volete usufruire del servizio. Il servizio come sempre non necessita di disdetta e può essere riattivato in qualsiasi momento. Scopriamo le novità di luglio, agosto e settembre, fra film, cartoni e serie tv.

Netflix uscite estive

Netflix fissa giorno dopo giorno la data per lo streaming per tutta la programmazione relativa a film, serie tv, documentari e cartoni animati. C’è sempre da tenere in considerazione che sono previste anche uscite non annunciate e il consiglio è sempre quello di visionare il sito stesso del portale.

Netflix catalogo LUGLIO 2021

FILM:

Labyrinth

The Legends Of Zorro

Lo specialista

Leatherface – Il massacro ha inizio

Non aprite quella porta

Turistas

Audible

Fear Street parte 1

In vacanza su Marte

Major Grom: il medico della peste

The Water Man

Croce e delizia

A Classic Horror Story

Guida alla famiglia perfetta

Fear Street parte 3

Trollhunters: L’ascesa dei Titani

L’ultima lettera d’amore

Blood Red Sky

L’ultimo mercenario

Come sono diventato un supereroe

SERIE TV:

Mortale 2

Young Royals

Legends Of Tomorrow 5

Atypical 4

Virgin River

La cuoca di Castamar

Biohackers 2

Come diventare tiranni

Ridley Jones

The Good Doctor

Non ho mai… 2

Beastars 2

In poche parole 3

Naomi Osaka

Outer Banks 2

Sky Rojo 2

Come vendere droga online (in fretta) 3

ANIME E CARTONI

Resident Evil: Infinite Darkness

Generazione 56K

Cat People 2

Pantano 97 2

Shaman King

Masters of the Universe: Revelation

Transformers: War for Cybertron: Il Regno

InuYasha

Netflix catalogo AGOSTO 2021

FILM:

The Kissing Booth 3

Beckett

Sweet Girl

Stealth – Arma suprema

Salt

Pray Away

Aftermath – Orrori dal passato

Hit & Run

First Reformed – La creazione a rischio

Lo sciame

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Mission: Impossible

Black Sails

Cinderella

Un compleanno da ricordare

Un poliziotto a 4 zampe

Lo squalo (tutti i film della saga)

La mummia (tutti i film della saga)

The Breakfast Club

Arma Letale 5

Avatar 2

SERIE TV:

Top Secret UFO: rivelazioni

Attacco dei Giganti S4

Black Mirror

Daredevil

Vikings

Friends

Midhunter

Sons of anarchy

Stranger things

The Society

The Crown

Narcos

Trinkets 2

Come vendere droga online 2

ANIME E CARTONI:

The Loud House Movie

Baby Boss 2

I Griffin 17

Catalogo Netflix SETTEMBRE

FILM:

Jackass 4

Bugie d’aprile

John Wick 4

Jurassic World 3

Lasciarsi un giorno a Roma

Matrix 4

Mission: Impossible 7

Transformers: War For Cybertron Trilogy

Sherlock Holmes 3

Spider-Man 3

SERIE TV:

Suits 8

The Politician 2

The Order 2

F is for Family 4

New Girl 7

Modern Family 9

Tredici 4

Queer Eye 5

Snowpiercer

Dynasty 3

Dead to me 2

Valeria

La casa di carta 4

ANIME E CARTONI

La Sirenetta

The Midnight Gospel

Kengan Ashura

Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata

InuYasha

Glitter Force Doki Doki

Rio

Peter Pan & Wendy

Pokémon: Serie Sole e Luna