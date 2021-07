Uscite estive streaming Disney +

Quali sono le prossime uscite estive streaming su Dinsey Plus?Tante novità in arrivo da luglio a settembre su Disney+, la piattaforma streaming della Disney sbarcata in Italia da qualche mese a questa parte. Sulla piattaforma potrete trovare non solo la programmazione Disney, ma anche titoli Pixar, titoli Marvel, Star Wars e documentari di National Geographic. Spazio quindi ai cartoni animati, ma anche ai film e alle serie tv.

film Disney Mulan, diretto dalla regista Niki Caro che racconta l'epica storia della leggendaria guerriera cinese. Spazio a Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, attesissimo sequel di Frozen, ma ci sarà anche spazio per tanti altri film.

Altri film in streaming su Disney +

Come Il Richiamo della Foresta con Harrison Fprd che porta sul grande schermo la storia di Buck, cane dal cuore d’oro, e dell’uomo di cui dovr à imparare a fidarsi. Il canale in ogni caso è ricco soprattutto di serie tv anche classiche come ad esempio Lizzie McGuire, ma spazio anche a tanti altri classici come I Simpsons. Ricordiamo che la programmazione annunciata per settembre è ancora particolarmente incompleta perché i nuovi titoli verranno via via inseriti a partire dal mese prossimo. I cataloghi sono in continuo aggiornamento.

Disney+ novità uscite estive

SERIE TV:

Grey’s Anatomy 17

9-1-1 stagioni 3 e 4

Race to the center of the Earth

I segreti delle attrazioni Disney

Marvel Spidey e i suoi fantastici amici – I corti” dal 16 luglio

Turner e il casinaro – La serie

Station 19, stagioni 3 e 4

War of the worlds

Loki

Rebel

The Falcon and the Winter Soldier

Dollface

Big sky

NeXt

Love, Victor

Atlanta

Lost

Marvel Studios: Legends

WandaVision

C’era una volta

I cavalieri di Castelcorvo

The Mandalorian

Talenti spaziali

Soy Luna

Penny on M.A.R.S.

Alex & Co.

Marvel’s Runaways

Crescere, che fatica!

Agent Carter

Lizzie McGuire

Cambio di direzione

High School Musical: The Musical: La serie

ANIME E CARTONI su Disney + a luglio

Cip e Ciop al parco

A teacher: Una storia sbagliata

Ecco i Muppet

Il meraviglioso mondo di Topolino

Kim Possible

Gravity Falls

Hannah Montana

I Simpson

RicreAzione

Disney Channel AGOSTO

FILM:

The Greatest Showman

Howard: la vita, le parole

Hamilton: History Has Its Eyes on You

Un Giorno in Disney

Pixar tra la gente

Coop & Camy A voi la scelta!

SERIE TV

Alex & Co. 2 e 3

What if?

9-1-1: Lone Star Stagione 1 & 2

Station 19 – Stagione 3 & 4

I Greens in città (S1)

Ufo. Missione Europa (S1

ANIME E CARTONI

Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’universo

Big Hero 6 – La Serie (S1)

Disney Channel SETTEMBRE uscite e novità

FILM:

L’Unico e Insuperabile Ivan

Mulan

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle

Il richiamo della foresta

La società segreta dei Principi Minori

La Notte di Halloween

India: Terra Dei Felini

SERIE TV tutte le novità di luglio per Disney+

Becoming: questa è la mia storia

Soy Luna 2

Gli eroi del Disney Animal Kingdom