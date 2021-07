Uscite estate streaming Sky: tutte le uscite di luglio e agosto su Sky

Sky è pronto a intrattenervi anche questa estate con tanti film, serie tv e catoni animati, documentari e molto altro. Vediamo insieme le uscite estive streaming di Sky. Il servizio Sky on Demand consente di poter selezionare e scaricare direttamente dal catalogo, mettere in pausa e ovviamente registrare l’evento. Scopriamo le novità da luglio a settembre sempre ricordando che il catalogo può arricchirsi. Fra le nuove pellicole a disposizione, Cena con delitto e The Nest e la prima stagione di Poirot, la sedicesima stagione di Grey’s Anatomy mentre a settembre arriva la seconda stagione di Yellowstone e la prima serie di Perry Mason. Da rivedere la terza serie di Fargo, ma anche i canali tematici per i più piccolo, con Cattivissimo me, Minions e Shrek

Uscite Sky di LUGLIO:

Ecco alcune fra le numerose pellicole cinematografiche disponibili on demand a luglio:

FILM:

Abyss

Mash

Morte a Venezia

Resident Evil: Apocalypse

DOA: Dead or alive

Io, loro e Lara

Top model

The sessions

Baby Blues

Ritorno al crimine

Dr.Knock

Sud

Calvario

Indivisibili

X Files

Cena con delitto

Il club dei divorziati

The cave

Elephant

Il presagio

Notte folle a Manhattan

Hunger Games

The Nest

SERIE TV:

Detective Monk 2

Poirot (Stagione 1)

Temple

Il giustiziere

The Good Doctor

I luminari

Roswell

ANIME E CARTONI in uscita a luglio su Sky Streaming

Le avventure di Fiocco di Neve

Dragons – I cavalieri di Bere

Quali sono le uscite di agosto su Sky streaming

FILM:

Tutto il Mio Folle Amore

Finché morte non ci separi

Hellboy

Attacco a Mumbai

City of Crime

Judy

Il Peccato Il furore di Michelangelo

A Tor Bella Monaca non Piove Mai

Altre Storie

Summer Survivors

10 Cose da Fare Prima di Lasciarsi

Tuttapposto

On the Milky Road – Sulla via lattea

Nour

La Legge dei più Forti

Accuse e Bugie

7 ore per Farti Innamorare

Seberg Nel Mirino

Tornare

SERIE TV:

Strike Back 8

The Chi 3

Save Me Too 2

Kidding 2

Stumptown 1

Grey’s Anatomy 16

Station 19 3

Homeland 8

Marvel’s Agents of SHIELD 7

Gangs of London 1

Le Bureau – Sotto Copertura 5

Rizzoli & Isles 7

Will & Grace11

Fear the Walking Dead 5

ANIME E CARTONI

Le Avventure di Wuba Il Piccolo Principe Zucchino

One Piece: Stampede Il Film

Mia e il Leone Bianco

Jumanji Next Level

Shrek

Catalogo SETTEMBRE:

FILM:

Dolor Y Gloria

Genitori Quasi Perfetti

Strange But True

L’Affido – Una storia di violenza

47 Metri – Uncaged

L’ufficiale e la spia

Gli anni più belli

Remi

La regola delle 3 Mogli

Cattive Acque

Rapina a Stoccolma

Il Mio Profilo Migliore

Georgetown

Godzilla II King of the Monsters

The Informer

Selfie di Famiglia

Bad Education

Rapimento in Diretta

Jojo Rabbit

Vicino all’orizzonte

Lucania Terra Sangue e Magia

SERIE TV:

Yellowstone 2

Perry Mason 1

Candice Renoir 8

Sandintion 1

I Konw This Much is True

Dr. House 4

Fargo 3

Kidding 2

The Blacklist 7

Capitaine Marelau 1

Bull 3

Petra

I Konw This Much is True

The Last Kingdom 4

ANIME E CARTONI:

Tappo Cucciolo in un mare di Guai

C’era una volta il Principe Azzurro

Cattivissimo Me

Minions