Petrolio, perché gli Usa “riabilitano” il Venezuela di Maduro

Nicolas Maduro non è più in cima alla lista nera degli Usa. Merito (o colpa) di Vladimir Putin, la cui guerra d’aggressione all’Ucraina ha stravolto le relazioni politiche in diverse aree del mondo. Washington si sta riavvicinando timidamente al Paese sudamericano e di fatto legittima il presidente venezuelano, mentre il suo alleato storico in Medio Oriente, l’Arabia Saudita, fa asse con Mosca e, sullo sfondo, con Pechino. Che con Riad non ha aderito alle sanzioni contro Mosca.

Si rafforza l’asse Riad Mosca

Al centro di tutto c’è il petrolio. Risorsa da cui tutti dichiarano di volersi distaccare ma della quale evidentemente il mondo non può fare a meno. Washington teme una saldatura preoccupante tra Mosca e l’alleato storico Riad (prima della guerra, la Russia era il terzo esportatore di petrolio negli Usa, dopo il Canada e il Messico, a pari merito con l’Arabia Saudita con una quota del 7 per cento). Recentemente il ministro dell’Energia, il principe Abdulaziz bin Salman, ha dichiarato al Financial Times che l’Arabia Saudita spera di «trovare un accordo con l’Opec+ che includa la Russia». Da tempo poi, come svelato dal Wall Street Journal, sono in corso trattative con Pechino per l’utilizzo dello yuan nella vendita di petrolio alla Cina. Una mossa che intaccherebbe il dominio del dollaro Usa sul mercato petrolifero globale nonché come valuta di riferimento negli scambi internazionali.

Il disgelo tra Usa e Venezuela

Per ovviare a questi problemi la Casa Bianca ha guardato al suo cortile di casa. Per la precisione, a quel Venezuela tanto contrastato in passato. Il governo degli Stati Uniti ha deciso di allentare alcune sanzioni nel settore energetico a condizione di una ripresa dei negoziati tra il regime di Nicolás Maduro e l’opposizione. Si apre la strada a un possibile scambio petrolifero, con il colosso a stelle e strisce Chevron autorizzato a trattare con l’azienda statale Pdvsa. Di fatto, una mossa che legittima Maduro dopo anni di braccio di ferro con Washington. Nel 2019, in seguito alle elezioni bollate come non democratiche, l’allora amministrazione Trump decise, insieme ai principali alleati di Washington, di riconoscere presidente ad interim Juan Guaidó, principale leader dell’opposizione. Il conseguente embargo sul petrolio imposto a Caracas spinse ancora di più il Paese nell’abbraccio di Mosca. Basti pensare che nel 2001 il Venezuela di Hugo Chavez forniva a Washington 55 milioni di barili di petrolio al mese, il triplo di quelli forniti dalla Russia prima dell’invasione dell’Ucraina, e nel 2013, anno di ascesa di Maduro la quota era ancora vicina ai 25 milioni di barili mensili, per poi azzerarsi.

Ora lo scenario è cambiato. Gli Usa temono un avvicinamento tra Arabia Saudita, Russia e Cina e hanno riaperto il dialogo con il Venezuela. Un’occasione che Caracas non può lasciarsi sfuggire. Impegnata economicamente nell’invasione dell’Ucraina, Mosca non può sostenere il lontano alleato sudamericano. Non solo. Negli ultimi anni la produzione nazionale di greggio è precipitata: dai 3 milioni di barili giornalieri dei tempi d’oro si è passati nel 2020 a meno di 600 mila. Un crollo dovuto alla scarsa manutenzione degli impianti di estrazione e all’assenza di operatori internazionali. Il disgelo insomma converrebbe sia a Caracas, la cui economia è petrolio dipendente, sia a Washington. Riassumendo, finisce che mentre Russia e Cina lavorano per un’alleanza petrolifera con la nazione più filoamericana del Golfo Persico, gli Usa rispondono cercando di “riabilitare” la più filorussa e filocinese delle Nazioni del cortile di casa latinoamericano.