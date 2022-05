Usa, Trump si candida alla Casa Bianca e chiede di armare gli insegnanti

«Ci andremo a riprendere quella Casa Bianca che amiamo tanto e renderemo l’America più sicura, più ricca e più grande di sempre». Lo ha detto Donald Trump, intervenuto alla convention della National Rifle Association di Houston, diventato un vero e proprio comizio in vista del 2024, anno in cui l’ex presidente Usa è determinato a tornare alla Casa Bianca. La convention ha attirato oltre 50 mila persone, tutti paladini del possesso delle armi che si sono riuniti a circa quattro ore e mezzo da Uvalde, in Texas, teatro dell’ennesimo omicidio di massa in un istituto scolastico degli Stati Uniti d’America.

National Rifle Association, il discorso di Trump alla convention

Di fatto, Trump ha annunciato la sua candidatura per i repubblicani alla convention della National Rifle Association. Questo non vuol dire che sarà effettivamente lui a contendersi la Casa Bianca, visto che dovrà comunque passare per le primarie del partito. Fatto sta che per oltre un’ora il tycoon ha parlato come durante una campagna elettorale, delineando un dettagliato programma di governo. Un punto, in particolare, ha avuto spazio: il diritto degli americani di autodifendersi e, dunque, di possedere armi. Inconcepibile abolirlo, secondo Trump. «L’esistenza del male nel nostro mondo non è un motivo per disarmare i cittadini rispettosi della legge: è una delle ragioni migliori per armarli», ha detto l’ex presidente Usa, sostenendo la necessità di fornire armi agli insegnanti in modo da poter difendere gli studenti da eventuali attacchi. D’altra parte, già adesso gli Stati Uniti sono impegnati nella fornitura di armi: «Se siamo in grado di inviare miliardi in Ucraina, possiamo anche fare tutto quello che è necessario per mettere in sicurezza le scuole».

National Rifle Association, cosa ha detto l’amministratore delegato

L’ad della National Rifle Association, Wayne LaPierre, ha invece direttamente puntato il dito contro l’attuale presidente degli Stati Uniti, che ha invocato una riflessione sul famoso Secondo emendamento: «Abolirlo non è la risposta, le proposte di Joe Biden sul controllo delle armi limitano il diritto umano fondamentale degli americani di autodifendersi», ha detto. «Il governo federale non può legiferare contro il male».