USA, oltre 60 morti per la tempesta di neve: Buffalo l’area più colpita

Negli USA si è abbattuta una violenta tempesta di neve che ha portato le temperature ad abbassarsi di decine di gradi sotto lo zero. Si sono registrati oltre 60 morti e la città di Buffalo nello Stato di New York è considerata la più danneggiata.

Tempesta di neve negli USA: Buffalo la città più colpita

«Questa è una guerra con madre natura e lei ci sta colpendo con tutto ciò che ha». Sono state queste le parole del governatore di Buffalo, Kathy Hochul, in merito al maltempo che sta riguardando la zona. Il Presidente degli USA Joe Biden ha annunciato lo stato di emergenza nella parte ovest dello Stato di New York, riuscendo a sbloccare i fondi federali al fine di gestire l’emergenza in corso.

Il numero delle vittime è salito a 60 – molte sono state trovate presso le loro abitazioni, nelle loro auto, sotto cumuli di neve e altre fuori dalla propria casa mentre spalavano la neve. Si tratta della tempesta più violenta mai vista, che ha causato il blocco di numerose persone in auto per giorni.

Divieto di guida per la città di Buffalo

Nella città di Buffalo gli agenti di polizia sono stati costretti a far applicare il divieto di guida al fine di minimizzare i danni posizionandosi agli incroci e all’ingresso della città al fine di farlo rispettare. Al momento è stato revocato solo nel centro della città dato che secondo gli esperti il peggio è passato.

La tempesta che si è abbattuta sulla città di Buffalo in questi giorni viene considerata la peggiore di sempre, avendo causato più vittime da oltre due generazioni. Sono stati registrati oltre 1,2 metri di neve nei punti principali, comportando la chiusura dell’aeroporto e l’assenza di numerosi servizi.