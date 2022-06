Usa, gli Stati dove l’aborto diventa illegale

Dopo la sentenza della Corte Suprema che ha abolito a livello federale il diritto all’aborto, annullando la celebre sentenza storica Roe vs Wade, con cui nel 1973 era stato riconosciuto a Norma McCorvey, sette Stati Usa hanno già bandito l’interruzione di gravidanza. Altri sette lo faranno nei prossimi 30 giorni. Si tratta di Stati a guida repubblicana, che avevano già varato restrizioni durissime in passato. Ecco quali sono.

Aborto negli Usa, gli Stati dove è già illegale

Gli Stati in cui l’aborto è già diventato illegale sono Kentucky, Louisiana e South Dakota: il divieto è entrato in vigore immediatamente dopo che la Corte Suprema ha emesso la sua sentenza. In Arkansas, Missouri e Oklahoma, invece, è stata una questione di ore: serviva solo la certificazione ufficiale da parte dei procuratori. Appena più lento, ma già in vigore, il provvedimento dell’Alabama: dopo la decisione dei massimi giudici, un tribunale ha infatti dichiarato valido un divieto che era stato bloccato in precedenza.

Aborto negli Usa, gli Stati dove sarà presto illegale

Tra qualche giorno bandiranno l’aborto Utah e North Dakota: per l’entrata in vigore del divieto serve il via libera delle autorità statali, per il quale c’è da superare un minimo di burocrazia. Più lungo il processo che renderà illegale l’interruzione di gravidanza in Mississippi e Wyoming: nello Stato del Sud, il bando sarà effettivo dieci giorni dopo che il procuratore generale avrà dichiarato la legge costituzionale. In Wyoming, invece, passati cinque giorni dalla certificazione, da parte del governatore, che la sentenza Roe vs Wade è stata rovesciata. In Idaho, Tennessee e Texas ci vorranno invece 30 giorni: ma in quest’ultimo stato le cliniche hanno già smesso di praticare aborti. Nel frattempo, non si placano le proteste negli States: le manifestazioni si stanno svolgendo in modo pacifico anche dove (come a Washington) accanto ai dimostranti pro aborto sono scesi in strada quelli pro-life, che al contrario festeggiano la sentenza.