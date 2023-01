Usa, ingegnere cinese condannato a 8 anni di carcere: rubava segreti militari

Otto anni di carcere negli Usa per un ingegnere cinese. L’accusa è di spionaggio per il governo di Pechino nel tentativo di raccogliere i segreti dell’aviazione americana. Il 31enne Ji Chaoqun era giunto negli States circa 10 anni fa per studiare all’Illinois Institute of Technology e tre anni dopo, nel 2018, si è arruolato come riservista nell’esercito americano. Secondo il dipartimento di Giustizia di Washington intendeva reclutare ingegneri e scienziati per conto dell’intelligence cinese. Ji ha lavorato anche sotto la direzione di Xu Yanjun, spia estradata dal Belgio e condannata lo scorso anno a 20 anni di prigione.

Chi è Ji Chaoqun, ingegnere cinese condannato per spionaggio negli Usa

Oggi 31enne, Ji Chaoqun ha terminato gli studi in ingegneria all’università di Chicago in breve tempo. Laureatosi nel 2015, già un anno dopo era entrato nelle riserve dell’esercito statunitense nell’ambito di un programma di reclutamento per cittadini stranieri con «capacità di vitale interesse nazionale». L’uomo ha però mentito nella sua domanda, affermando di non aver avuto alcun contatto con governi esteri nei sette anni precedenti. In un ulteriore colloquio di ammissione con un ufficiale ha nuovamente eclissato i suoi contatti con l’intelligence di Pechino.

A smascherarlo un agente delle forze dell’ordine Usa sotto copertura, che ha tenuto nel 2018 vari incontri con Chaoqun fingendosi del ministero della sicurezza di stato cinese (Mss). Senza sospettare di nulla, il 31enne ha confessato che intendeva sfruttare il suo ruolo militare per fotografare e visitare di persona le navi portaerei della classe Roosevelt. Ha inoltre aggiunto che, a seguito dell’ottenimento della cittadinanza americana, avrebbe cercato un lavoro per Cia, Fbi o Nasa per avere accesso ai loro database. All’interno, sperava di sottrarre ricerche scientifiche e file top secret per conto dell’Mss. Fra i suoi obiettivi anche la ricerca di scienziati e ingegneri arruolabili come spie per Pechino. Grazie a tali prove, nel settembre dello stesso anno Ji Chaoqun è stato arrestato.

La spia cinese lavorava per conto di Xu Yanjun, ufficiale dell’Mss

Nel comunicato ufficiale del dipartimento di Giustizia americano si legge anche come Ji Chaoqun lavorasse per conto di Xu Yanjun, vicedirettore della divisione provinciale di Jiangsu dell’Mss. Quest’ultimo, ufficiale in carriera dell’intelligence cinese, ha ricevuto una condanna a 20 anni di prigione nel 2022 dopo la sua estradizione dal Belgio quattro anni prima. L’accusa è di aver complottato per rubare segreti commerciali da diverse compagnie aeree e aerospaziali statunitensi per conto della Cina. Ad inizio gennaio, inoltre, il Dipartimento di Giustizia americano ha condannato a due anni di carcere anche Zhang Xiaoqing, un ex dipendente della General Electric, per aver divulgato informazioni riservate.