Usa, sparatoria fuori da un centro commerciale in Illinois: un morto e 20 feriti

È di un morto e 20 feriti il bilancio di una sparatoria all’esterno di un centro commerciale a Willowbrook, nell’Illinois, dove circa 300 persone si erano riunite per celebrare – in anticipo – Juneteenth, festa federale degli Stati Uniti che commemora la liberazione degli schiavi afroamericani e che viene utilizzata spesso anche per celebrare a tutto tondo la cultura afroamericana.

🚨 Another mass shooting in USA: At least 29 people have been shot, 1 Killed after gunfire erupted at a large gathering in Willowbrook, southwest of Chicago, local officials & witnesses say. Reportedly, the incident took place during an unlawful street takeover pic.twitter.com/uoBEhtzzpW — OSINT Updates 🚨 (@OsintUpdates) June 18, 2023

La sparatoria poco dopo la mezzanotte

La sparatoria è avvenuta poco dopo la mezzanotte (ora locale): i testimoni che affermano di aver sentito dai 20 ai 30 colpi di arma da fuoco esplosi verso la folla, composta per la maggior parte da giovani. «Doveva essere come una festa, abbiamo appena iniziato a sentire gli spari ci siamo gettati a terra fino a quando non sono terminati. Poi siamo scappati», ha raccontato un testimone. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica della sparatoria: nessuno è stato fermato dopo quanto accaduto.

Che cosa è la festa di Juneteenth

La ricorrenza di Juneteenth è nata a Galveston, in Texas, e viene celebrata ogni anno il 19 giugno in varie parti degli Stati Uniti dal 1866. La data fa riferimento al 19 giugno 1865, giorno in cui il generale dell’esercito dell’Unione Gordon Granger proclamò l’obbligo di liberare tutti gli schiavi del Texas, ultimo stato della Confederazione a non aver ancora abolito la schiavitù. Il Juneteenth è stato riconosciuto come festa federale il 17 giugno 2021, quando il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha firmato un’apposita legge.

