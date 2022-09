Usa, ruba un aereo e minaccia di schiantarsi su un supermercato

Negli Usa, un pilota ruba un aereo alla compagnia dove lavora e minaccia di schiantarsi contro un supermercato. La notizia è stata riportata dalla CNN. L’uomo avrebbe preso l’aereo all’insaputa dell’azienda dove lavorava e avrebbe minacciato lo schianto in un supermercato tra Tupelo e Blue Springs, nel Mississippi. Non si sa se il pilota fosse addestrato, ma si suppone di sì per via di come si muove l’aereo in volo nelle immagini del video che ha fatto il giro del Web.

Ruba un aereo e minaccia un attentato: cosa è successo

L’uomo aveva dichiarato in un primo momento di volersi schiantare su un Wallmart – una sede della nota catena di supermercati americana – così ne è stata disposta l’evacuazione per evitare vittime. L’aereo, invece, si è diretto a Tupelo, dove si trovava una sede della Toyota. L’aereo era un piccolo bimotore, quindi dopo 7 ore di volo avrebbe dovuto esaurire il carburante a disposizione nel serbatoio secondo le stime dei tecnici. Il governatore Tate Reeves avrebbe così invitato la popolazione ad allontanarsi su Twitter.

Il veivolo sarebbe per gli esperti un Beechcraft King Air 90, con 11 metri di lunghezza e 15 di apertura alare. Le autorità non avevano escluso di abbattere il mezzo per evitare conseguenze ben più gravi per via dello schianto.

L’uomo sarebbe un dipendente di una compagnia aerea

L’uomo avrebbe lasciato perdere solo alla fine. Una volta sceso dal veivolo da turismo, sarebbe stato identificato e arrestato. Si tratterebbe di Cory Patterson e avrebbe 28 anni. La sua prima dichiarazione è stata: «Scusate tutti. Non ho mai voluto fare del male a nessuno. Amo i miei genitori e mia sorella, non è colpa vostra. Arrivederci».

Ancora ignote le motivazioni per cui il giovane avrebbe scelto di rubare il veivolo dalla sua sede di lavoro e minacciare cittadini e autorità con un potenziale schianto in una zona dove si trovavano molte persone.