Usa, ritrovata “Baby Holly”: era scomparsa 41 anni fa

Nel 1981 i cadaveri di due persone, un uomo e una donna, furono ritrovati in una zona boscosa nei pressi di Houston, in Texas. Lui era stato picchiato a morte, lei strangolata. La coppia, identificata decenni dopo grazie all’esame del Dna, aveva una bambina che però non era stata rinvenuta sul posto. “Baby Holly”, così era stata soprannominata dai media statunitensi, è stata ritrovata soltanto adesso, viva, a distanza di oltre quattro decenni.

Baby Holly, la morte dei genitori

Tina Gail Linn Clouse e Harold Dean Clouse Jr. si erano trasferiti dalla Florida al Texas poco prima di scomparire, insieme alla loro figlia neonata. Secondo quanto stabilito dalle indagini all’epoca, i due erano stati assassinatia gennaio del 1981. A lungo i corpi senza vita rinvenuti nei pressi di Houston non avevano avuto un nome: la loro identità è rimasta misteriosa fino al 2021. L’alone di mistero circondava anche la sorte della figlia piccola, di cui si era persa ogni traccia.

Baby Holly, abbandonata sui gradini di una chiesa

La piccola, è emerso, era stata abbandonata sui gradini di una chiesa da parte di due donne, che si presentarono come membri di un gruppo nomade religioso, ed è stata cresciuta da una famiglia dell’Arizona. Le donne, che indossavano vestiti bianchi e avevano i piedi scalzi, affermarono all’epoca di aver abbandonato anche un altro bambino in una lavanderia.

Baby Holly, la telefonata di “Sister Susan” ai nonni

Una delle donne, “Sister Susan”, contattò le famiglie di Harold e Tina, dicendo loro che i due si erano uniti al gruppo religioso e che volevano tagliare i ponti con i parenti, rinunciando a tutti i beni. Durante la telefonata, Sister Susan propose la restituzione dell’auto della coppia, in cambio di denaro. Le famiglie accettarono, allertando la polizia che poi arrestò alcuni membri del gruppo religioso all’ippodromo di Daytona, scelto come luogo dello scambio. Ma poi tutto si risolse in un nulla di fatto, nessuno fu arrestato e non emersero informazioni sulla sorte di Harold e Tina. Che sono risultati ufficialmente deceduti solo nel 2021, anno in cui sono stati identificati i due cadaveri.

Baby Holly, oggi ha 42 anni e cinque figli

La loro bambina, “Baby Holly”, oggi ha 42 anni, è madre di cinque figli e vive in Oklahoma. Non era a conoscenza della sua reale identità, di cui è venuta a sapere solo quando ha ricevuto la visita della polizia sul posto di lavoro. Come reso noto dal vice procuratore generale del Texas Brent Webster, i genitori adottivi di Holly non sono sospettati di aver avuto un ruolo negli omicidi. «Ritrovarla è un regalo di compleanno dal cielo dal momento che è ricomparsa in occasione del compleanno di suo padre», ha detto la nonna biologica Donna Casasanta.