Usa, resi noti i documenti trovati a casa Trump

Secondo un agente dell’Fbi negli Usa Trump avrebbe tenuto «documenti con contrassegni di classificazione» con «informazioni sulla difesa nazionale». I documenti sono stati sequestrati lo scorso gennaio. In tutto si parla di 184 documenti, messi insieme a corrispondenza privata e riviste in 15 scatole. Il tutto è stato portato via dall’Fbi ed è stato poi la base per la perquisizione dello scorso 8 agosto. I Federali non hanno potuto indicare tutti i documenti, ma hanno reso nota la classificazione. Di questi 184, 67 sono confidenziali, 92 segreti e 25 top secret. In più, diffondendo alcune di queste informazioni, alcune persone potrebbero rischiare la vita.

Usa, cosa è stato trovato in casa Trump?

Infatti, tra i documenti ci sarebbero anche segnali elettronici autorizzati da un tribunale speciale di Intelligence. L’avvocato di Trump negli Usa ha spiegato che – come ex Presidente degli Stati Uniti – Trump avesse il diritto di conservarli nei diversi appartamenti. Infatti, la residenza di Mar-a-Lago è stata attenzionata dall’Fbi a gennaio e ad agosto, ma anche la Pine Hall e l’Ufficio 45 sarebbero stati oggetto di un mandato, dopo che lo staff di Trump si era rifiutato di consegnare spontaneamente i documenti.

Secondo la testata Pittsburgh Post-Gazette, una donna ucraina sarebbe entrata nel circolo di Trump fingendosi un’ereditiera. Questa donna sarebbe sotto indagine dall’FBI.

Le accuse

Al momento, Trump è accusato di aver violato l’Espionage Act. Dalla Prima Guerra Mondiale, questa normativa punisce chi ha documenti e informazioni segrete senza la relativa autorizzazione. In più, Trump è accusato di ostruzione.

Infatti, secondo l’agente dell’Fbi: «c’è una probabile causa per credere che prove di ostruzione possano essere trovate sul posto». Oltre a questi documenti, nella perquisizione dello scorso 8 agosto ci sarebbero stati altri 11 fascicoli, di cui ancora non si sa nulla. L’Fbi non ha potuto divulgare altre informazioni. La vicenda non sarebbe l’unica che lo vede coinvolto. Infatti, l’ex Presidente è accusato anche di evasione fiscale.