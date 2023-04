Usa, ragazza sbaglia vialetto e viene uccisa dal proprietario di casa

Un fatto di cronaca analogo a quello di Ralph Yarl, ma con esito ben peggiore – e senza l’elemento razziale – si è verificato negli Usa. La 20enne Kaylin Gillis, che per errore è entrata con la sua auto nel suo vialetto di una casa in una zona rurale dello Stato di New York, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal proprietario Kevin Monahan.

La giovane era in macchina con altre tre persone e, per sbaglio, è entrata nel vialetto dell’abitazione di Monahan, nella città di Hebron, dove di notte gli ingressi alle case sono poco illuminati. I quattro stavano cercando la casa di un amico.

Accortasi dell’errore, Gillis ha fatto marcia indietro ma nel frattempo il 65enne Monahan è uscito di casa e ha fatto fuoco, colpendola mortalmente. Dopo gli spari gli amici si sono allontanati dalla casa, sempre in auto, tentando di chiedere aiuto in una città vicina, dove la 20enne Kaylin è stata dichiarata morta dai paramedici.

Another shooting due to a mistaken address. 20 yr old Kaylin Gillis was in the car with friends when they turned down the wrong road, as they were driving out Kevin D. Monahan came out and fired 2 shots, one hitting Kaylin, the friends had to drive 6 miles to a cemetery… pic.twitter.com/uA4Fng0muW

