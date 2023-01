USA, ecco la pizza da record: quasi 1.300 metri quadrati

Nuovo Guinness dei primati conquistato dagli Stati Uniti, che hanno sfornato una pizza al formaggio e «pepperoni», cioè con l’utilizzo di salame piccante, è stata realizzata in un hangar di Los Angeles dalla catena americana Pizza Hut, La maxi pizza misura circa 1.300 metri quadrati, il nuovo record sostituisce quello che è stato conquistato da pizzaioli romani nel 2012 nella Fiera di Roma.

Pizza Hut created a massive pepperoni pizza and broke a Guinness World Record pic.twitter.com/2z8seYLJEb — CNN (@CNN) January 20, 2023

Il record della pizza made in USA

Nuovo Guinness dei primati per la pizza realizzata dalla catena made in USA Pizza Hut, che, per festeggiare il ritorno sul mercato di un suo storico prodotto, ne ha realizzata una versione colossale. La pizza più grande mai realizzata è stata fatta in un hangar di Los Angeles: piena di formaggio e «pepperoni» (salame piccante), misura quasi 1.300 metri quadrati. La notizia la riporta la CNN, facendo notare che un funzionario dei record ha confermato che si tratta di un primato assoluto. Il lavoro è stato iniziato mercoledì 18 gennaio ed è finito venerdì 20 gennaio: i pizzaioli hanno prima steso la pasta, poi hanno spalmato la salsa di pomodoro, e infine hanno sparso il salame.

Numeri pazzeschi per realizzare questa pizza da record, in totale, sono stati usati 6.193 chili di pasta, 2.244 chili di salsa, poco meno di 4.000 kg di formaggio e 630.496 fette di salame, secondo il comunicato di Pizza Hut. L’ad dell’azienda, David Graves, ha detto che le 68.000 fette in cui è stata tagliata la pizza non verranno sprecate ma donate alle cucine che aiutano i bisognosi a Los Angeles.

Il precedente record

La CNN ha voluto anche ricordare il record che la pizza di Pizza Hut ha battuto. Infatti, il precedente record apparteneva a pizzaioli romani che nel 2012 crearono in un padiglione della Fiera di Roma la gigantesca pizza Ottavia.

Quest’immensa preparazione misurava 1.261,55 metri quadrati, e in più era senza glutine.