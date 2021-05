Buffalo Kill

Troppi bisonti nel parco Nazionale del Gran Canyon, in Arizona. Un bando selezionerà, così, una dozzina di cacciatori incaricati di abbattere almeno duecento animali, sui circa cinquecento che popolano la zona. Più di 45 mila persone hanno risposto all’annuncio, offrendosi volontari per sparare ai grossi mammiferi, i quali, secondo i funzionari del parco, danneggiano risorse archeologiche e rovinano l’acqua.

Tutti vogliono sparare

Dei moltissimi candidati, circa il 15 per cento è residente in Arizona, mentre le altre domande provengono soprattutto da Texas, California, Colorado e Utah. Il dipartimento selezionerà, spiegano su Apnews, soltanto 25 nomi, tramite una lotteria. Quindi, li esaminerà e inoltrerà i finalisti al servizio del parco. L’elenco dei selezionati si scoprirà il prossimo 17 maggio. Il lavoro previsto, peraltro, è molto faticoso: si devono raggiungere a piedi luoghi situati oltre i duemila metri di altitudine, poiché i volontari non possono utilizzare mezzi di trasporto motorizzati per recuperare il bisonte ucciso, il cui peso può arrivare fino a 900 chilogrammi. I cacciatori dovranno contare soltanto sull’aiuto di un equipaggio di supporto, senza trascurare le incognite legate al maltempo.