Usa, la palla finisce nel suo cortile: lui spara a padre e figlia

Si chiama Robert Louis Singletary il sospettato di 24 anni attualmente ricercato dalla polizia, secondo quanto riferisce la Cnn, per aver gravemente ferito due persone. Accade in North Carolina, a Charlotte, a causa di un pallone da basket. Una bambina di 6 anni, infatti, stava giocando con altri ragazzini a pochi metri dal giardino del sospettato, ma il pallone è finito proprio vicino alla sua porta di casa. Lui, in tutta risposta, ha tirato fuori la pistola e ha sparato alla piccola e al padre ferendoli gravemente.

Singletary avrebbe sparato tutti i proiettili

La polizia della contea di Gaston si è subito messa sulle tracce dell’uomo ora in fuga, definito «armato e pericoloso». La Cnn ha intercettato anche alcuni testimoni, tra cui un vicino di casa, che avrebbe spiegato come i bambini stessero «giocando a basket, una palla è rotolata nel cortile e sono andati a prenderla». Poi prosegue: «Non ci saremmo mai aspettati che qualcuno tirasse fuori una pistola con tutti quei ragazzini. Una follia». E parla anche la madre della bambina, moglie dell’uomo in gravi condizioni, Ashley Hilderbrand: «Ha guardato a mio marito e mia figlia ed ha detto “vi voglio uccidere”». Tra le persone intervistate da un’emittente locale, inoltre, ci sarebbe anche la nonna, che ha dichiarato di aver visto l’uomo sparare fino a terminare le pallottole.

BREAKING: I’m on April Dr. in Gastonia where police are searching for 24yo Robert Louis Singletary. They believe he’s responsible for shooting and injuring 2 people. One is in serious condition, the other is stable.

A helicopter is circling the area. @Queen_City_News pic.twitter.com/juRR7YxwUU — Sydney Heiberger QCNews (@SydneyHeiberger) April 19, 2023

Negli Usa sfilza di sparatorie in pochi giorni

Sono giorni difficili negli Stati Uniti a causa di un grave aumento di fenomeni simili. Durante lo scorso weekend, il 16enne afroamericano Ralph Yarl ha suonato per sbaglio alla porta di un uomo di 84 anni, che in tutta risposta lo ha ferito gravemente alla testa con un colpo d’arma da fuoco. Due giorni fa, una ragazza di 20 anni, Kaylin Gillis, è stata uccisa a Hebron, nello stato di New York, per aver sbagliato il vialetto di ingresso di casa con la propria auto. E appena ieri, due ragazze in Texas sono state ferite con colpi d’arma da fuoco dopo aver aperto la portiere sbagliata di un’auto, al termine dei propri allenamenti da cheerleader.