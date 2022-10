Usa, morto a 22 anni il cane più vecchio del mondo

È morto il cane più vecchio al mondo. Si chiamava Pebbles e apparteneva alla razza dei Fox Terrier Toy. Si trattava di un animale da compagnia entrato anche nel Guinness dei Primati per la sua longevità e ha lasciato un vuoto nel cuore dei suoi padroni.

La scomparsa del cane più vecchio del mondo

Il Fox Terrier Toy di nome Pebbles, è il cane più vecchio del mondo, morta a cinque mesi dal suo 23esimo compleanno. L’animale aveva tolto il titolo di cane più longevo al mondo a Toby Keith, un chihuahua della Florida che il 16 marzo scorso era stato inserito nell’albo dei record per aver raggiunto l’età massima di 21 anni e 66 giorni. La notizia è stata annunciata dai suoi padroni tramite la pagina ufficiale Instagram dedicata. In una storia del social, Bobby e Julie Gregory, i suoi padroni, hanno scritto: «Era una compagna di vita, è stato un onore averla come animale domestico. Ci mancherà profondamente».

La famiglia la descrive come la «loro cagnolina figlia». Pebbles era un animale tranquillo, che amava ascoltare musica country e dormire fino alle 5 di sera, specialmente sotto le coperte al caldo, per poi passare la notte sveglia per svagarsi.

Il record di Pebbles

Pebbles è nata il 28 marzo 2000 a Long Island, nel mese di maggio era stata inserita nel libro del Guinness World Records come il cane più vecchio del mondo. Nella sua vita ha avuto 32 cuccioli con il suo compagno Rocky, che è venuto a mancare nel 2016. Non si sa quale sia il segreto della sua longevità.

Bobby e Julie, i suoi padroni, affermano che «l’amore e le attenzioni» sono state la ricetta perfetta che hanno contribuito al suo record. Tuttavia, nel libro dei Guinness World Records si legge che nel passato, precisamente dieci anni fa, il suo veterinario ha adottato un cibo diverso da quello dei cani, infatti Pebbles mangiava solo cibo per gatti, perché ritenuto più ricco di proteine rispetto alle classiche crocchette per cani. Molto probabilmente quest’alimentazione alternativa è stata ciò che ha permesso a Pebbles di diventare il cane più vecchio del mondo.