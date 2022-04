Usa, le mosse di legislatori ed estrema destra per minare la democrazia

Il rapporto porta la firma della National Urban League, organizzazione apartitica americana per la tutela dei diritti civili. Spiega come sarebbe in corso negli Usa «uno sforzo coordinato tra legislatori e gruppi legati all’estrema destra per minare le fondamenta della democrazia americana». Il dossier, inserito nella raccolta di analisi The State of Black America, è prodotto con cadenza annuale ed è stato diffuso lo scorso martedì. Intitolato The Plot to Destroy Democracy (questo il titolo) si avvale di toni severi, parla di «cospirazione e dell’urgenza di una mobilitazione nazionale per proteggere e difendere i principi fondamentali del diritto costituzionale a stelle e strisce».

Dalla manipolazione all’intimidazione: le pratiche per limitare l’esercizio di voto delle comunità afroamericane

Questi sarebbero messi in pericolo attraverso quattro pratiche: manipolazione e repressione degli elettori, disinformazione, intimidazione. Giusto per fare un esempio, nel solo 2021, venti Stati avrebbero sfruttato i dati dei censimenti nazionali per modificare le mappe del Congresso e ridurre il peso del voto dove sono più ampie le comunità afroamericane. Più in generale, tra l’1 gennaio e il 7 dicembre 2021 sarebbero state approvate 34 leggi che complicano l’esercizio delle procedure elettorali. Si colloca in tale binario la scelta di accorciare la finestra per ricevere le schede elettorali ed esprimere preferenze per corrispondenza. Le nuove disposizioni riducono il numero di cassette postali, complicano le procedure di assistenza per la restituzione delle schede e aumentano le barriere architettoniche per le persone affette da disabilità. Le leggi, inoltre, eliminano il voto domenicale per posta, riducono le finestre per quello anticipato come gli orari di apertura dei seggi. «Una situazione che si ripercuote in modo evidente sugli elettori neri, costretti spesso a turni di lavoro più lunghi o a doppie professioni rispetto ai colleghi bianchi», ha spiegato, Marc Morial, presidente e CEO di Nul nella relazione. Che ha aggiunto: «Dall’approvazione del Voting Rights Act nel 1965, gli Stati Uniti hanno assistito a un costante aumento delle pratiche di privazione dei diritti civili, dando a una parte un vantaggio sull’altra. Ma mai prima d’ora, però, la nazione ha visto una campagna così pericolosa e coordinata per cancellare il principio “una persona, un voto”».

Dimissioni e pensionamenti: la fuga dei funzionari Usa addetti al controllo dei procedimenti elettorali

Il rapporto quantifica in 152, distribuiti in 18 Stati, il numero dei progetti di legge restrittivi nel solo 2021. A questi vanno aggiunti i 96, (su 12 Stati) già depositati nei luoghi in cui è consentito ai legislatori di farlo prima della successiva stagione di approvazione. Ma non finisce qui, perché riporta il Guardian diverse misure sono state adottate con lo scopo di sabotare le elezioni o sminuire l’importanza del diritto di voto. In aumento anche le intimidazioni nei confronti dei funzionari elettorali dal 2020: uno su sei afferma di aver subito minacce, un quarto del totale è preoccupato di essere aggredito a causa della sua funzione. Anche per questo cresce il numero di dimissioni, prepensionamenti e di quanti affermano come sia improbabile che presteranno servizio fino al 2024. Magra consolazione, il sondaggio condotto dal Benenson Strategy Group che conferma che la stragrande maggioranza dei neri americani creda ancora nel potere del loro voto per fare la differenza nei campi della giustizia sociale e razziale, della violenza perpetrata dalle forze dell’ordine e nel miglioramento delle condizioni economiche. L’indagine, infatti, contestualmente fotografa lo scetticismo degli stessi verso gli amministratori «che non starebbero facendo abbastanza per proteggere il diritto di voto anzi si preoccuperebbero di limitarlo».