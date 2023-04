Usa, l’ex Fugees Pras Michel colpevole di cospirazione: rischia 20 anni

Il rapper Pras Michel, ex membro dei Fugees, è stato giudicato colpevole dalla corte federale di Washington di dieci capi di imputazione, tra cui riciclaggio di denaro, cospirazione e spionaggio a favore di un Paese straniero: l’artista avrebbe aiutato l’imprenditore malese Jho Low e il governo cinese ad avere accesso ad altissimi funzionari Usa tra i quali ben due presidenti, Barack Obama e Donald Trump. Rischia fino a 20 anni di carcere.

Il legame tra il rapper e l’uomo d’affari Jho Low, oggi latitante

I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che Michel ha ricevuto più di 100 milioni di dollari dal miliardario malese Jho Low, somma usata in due distinti tentativi di influenzare la politica statunitense. L’uomo d’affari asiatico è noto per essere al centro di un enorme scandalo finanziario, scoppiato nel 2015, riguardante il fondo di investimenti malese 1MDB, a cui avrebbe sottratto più di 4 miliardi di dollari. Michel ha testimoniato di aver ricevuto da Low 20 milioni di dollari nel 2012, per avvicinare Barack Obama e farsi fotografare con lui. Secondo l’accusa, Low avrebbe inoltre donato – tramite il rapper – 800 mila dollari per la campagna presidenziale di Obama. Nel 2017, dopo lo scoppio dello scandalo-1MDB e con Donald Trump alla Casa Bianca, l’imprenditore malese si sarebbe di nuovo rivolto al rapper.

Pras Michel avrebbe lavorato inoltre per il governo cinese

Il rapper è stato anche accusato di aver preso denaro da Pechino per fare pressioni sui funzionari americani affinché estradassero in Cina un dissidente con sede negli Stati Uniti, Guo Wengui. Questo grazie grazie all’aiuto di Elliott Broidy, lobbista legato al partito repubblicano, il quale sarebbe stato arruolato da Sun Lijun, vice-ministro cinese della Sicurezza pubblica espulso in seguito dal Partito Comunista e condannato per corruzione.

Tra i testimoni del processo anche Leonardo DiCaprio

Il processo, iniziato il 30 marzo, ha visto anche la testimonianza di Leonardo DiCaprio: Low, attualmente ricercato dal governo degli Stati Uniti, avrebbe contribuito a finanziare il film del 2013 The Wolf of Wall Street con denaro rubato dal fondo sovrano malese. L’avvocato di Michel, David Kenner, ha affermato di essere deluso dall’esito del processo e che il suo assistito è pronto a presentare ricorso.