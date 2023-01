Usa, trovati nuovi documenti classificati a casa di Biden

Il dipartimento di Giustizia americano ha perquisito la casa di Joe Biden a Wilmington, in Delaware, dove ha trovato altri sei documenti classificati. Lo riferiscono gli avvocati del presidente degli Stati Uniti d’America: una vicenda che ricorda molto quella relativa a Donald Trump, ex inquilino della Casa Bianca, e i documenti classificati rinvenuti nella sua dimora di Mar-a-Lago.

La perquisizione è durata 12 ore

L’avvocato personale di Biden, Bob Bauer, ha affermato che la perquisizione della casa si è svolta ieri ed è durata quasi 12 ore. «Il dipartimento di Giustizia ha portato via il materiale che riteneva rilevante per la sua indagine, inclusi sei documenti contrassegnati come classificati», ha spiegato il legale, sottolineando che alcune delle carte risalgono all’epoca in cui il suo assistito era senatore, altre a quello in cui era vicepresidente. Sono stati prelevati anche appunti scritti a mano durante gli anni della sua vicepresidenza. Bauer ha affermato che alla perquisizione hanno assistito i legali di Biden. Il presidente americano sta trascorrendo il fine settimana sempre in Delaware, ma nella casa al mare, che si trova a Rehoboth Beach.

Il capo dello staff vicino alle dimissioni

La perquisizione arriva dopo che i legali di Biden hanno scoperto altri documenti riservati nel garage della casa del presidente la scorsa settimana e quasi tre mesi dopo che gli avvocati hanno recuperato documenti riservati nei suoi ex uffici a Washington, utilizzati quando era il numero due di Barack Obama. Carte molto importanti, riguardanti Ucraina, Iran e Regno Unito, che in base all’Espionage Act e al Presidential Records Act Biden non sarebbero dovute essere lì: i presidenti e i loro vice, al termine della propria carica, hanno infatti l’obbligo di depositare presso gli Archivi di Stato tutti i documenti top secret. Secondo i media Usa Ron Klain, capo dello staff del presidente, nonché collaboratore di lunga data di Biden, sarebbe pronto alle dimissioni.