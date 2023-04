Usa, la Corte Suprema conferma il sì alla pillola abortiva

Un sì che arriva nello stesso giorno in cui il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha firmato una delle leggi più restrittive sull’aborto, con la quale la pratica viene vietata dalla sesta settimana – proprio in quella fase in cui molte donne non sono a conoscenza del fatto di essere incinte. La Corte Suprema Usa era stata chiamata in causa non solo dall’amministrazione Biden, ma anche da una delle società che produce il farmaco, il mifepristone, dopo il blocco della vendita disposto dal giudice federale del Texas, Matthew Kacsmaryk, nominato dall’allora presidente Donald Trump. Pur mantenendo il farmaco sul mercato, la corte d’appello – come riportato dalla BBC – aveva impedito ai pazienti di riceverlo per posta e aveva accorciato la finestra per l’uso approvato del mifepristone da un massimo di 10 settimane di gravidanza a sette.

La Corte Suprema conferma il sì alla pillola abortiva

Di qui la richiesta di intervento della Corte Suprema da parte del dipartimento della Giustizia e dell’azienda farmaceutica. Il mifepristone è stato approvato per la prima volta dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense più di 20 anni fa, ma il 7 aprile Kacsmaryk aveva stabilito che la FDA aveva violato le regole federali che consentivano l’approvazione accelerata di alcuni farmaci e aveva commesso un errore nella sua valutazione scientifica del farmaco. Il dipartimento di giustizia ha pertanto chiesto alla Corte Suprema del paese di eliminare queste limitazioni, che avrebbero dovuto entrare in vigore sabato.

Nell’elenco di Stati restrittivi sulle leggi sull’aborto, l’ultima è stata proprio la Florida di DeSantis che ha imposto un divieto quasi totale. La nuova legge varata dal governatore prevede eccezioni sino a 15 settimane solo per le vittime di stupro, incesto e tratta di esseri umani, a condizione che la paziente fornisca delle prove. Le dichiarazioni di Gostin

Tra le prime testimonianze raccolte dalla BBC, vi è quella di Lawrence Gostin, avvocato e professore di diritto sanitario globale presso la Georgetown University: «È profondamente preoccupante che i giudici d’appello pensino di poter gestire le decisioni della FDA per il mifepristone e altri farmaci approvati dalla FDA. Queste sono decisioni scientifiche che non dovrebbero essere prese da giudici profani». La FDA ha infatti trascorso quattro anni a valutare il mifepristone prima che fosse approvato nel 2000. La sua sicurezza ed efficacia sono supportate dalle principali organizzazioni mediche tra cui l’American College of Obstetrics and Gynecologists (ACOG) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).