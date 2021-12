Chris Cuomo sospeso dalla CNN per aver aiutato il fratello ed ex governatore Andrew Cuomo

La Cnn ha sospeso il suo popolare anchorman Chris Cuomo a tempo indeterminato. La decisione è legata ai documenti diffusi dall’ufficio del procuratore di New York che hanno mostrato come il giornalista abbia usato la sua posizione e i suoi contatti per aiutare il fratello ed ex governatore della Grande Mela, Andrew Cuomo, a rispondere alle accuse di molestie sessuali mosse da varie collaboratrici e dipendenti dell’emittente, culminate con le dimissioni del politico tre mesi fa.

Il giornalista avrebbe usato i suoi contatti per difendere il governatore

Chris Cuomo era determinato a rimanere in tv nonostante la raffica di accuse, ma i nuovi documenti hanno dimostrato che il giornalista era più coinvolto di quanto precedentemente noto nel plasmare la difesa di suo fratello. L’anchor, che possiede un vasto network di conoscenze, aveva sostenuto davanti agli investigatori che non ha mai manipolato o manovrato altri colleghi a beneficio del governatore e ai telespettatori del suo show ha spiegato di aver agito solo come un fratello ascoltando e offrendo la sua opinione, consigliando di dire la verità, qualunque fosse, ed eventualmente di dimettersi.

La Cnn: «Cuomo intimamente coinvolto nelle vicende del fratello»

Dalle carte emerge invece emerge che Cuomo ebbe un ruolo attivo nelle strategie del fratello e che argomentò strenuamente contro le dimissioni prima che fosse condotta un’indagine completa. L’anchor della Cnn avrebbe inoltre usato i suoi contatti per aiutare la difesa in altri modi. Ad esempio, quando il New York Times riportò a inizio marzo che il governatore aveva fatto una avance indesiderata a una giovane donna durante un matrimonio, Chris Cuomo scrisse un sms alla segretaria del fratello, Melissa DeRosa, per dire che aveva un indizio su quella donna, convinto che avesse agito in cattiva fede per danneggiarlo. «I documenti sollevano seri dubbi, mostrano un maggiore livello di coinvolgimento. E di conseguenza abbiamo deciso di sospendere Chris a tempo indeterminato, in attesa di ulteriori valutazioni», afferma la Cnn in una nota.

«Il giornalista ha infranto le regole dell’emittente»

«Chris ha ammesso con noi di aver offerto consigli allo staff di suo fratello, ha infranto le nostre regole e lo abbiamo riconosciuto pubblicamente», ha spiegato il portavoce dell’emittente americana. «Ma abbiamo anche compreso il suo bisogno di mettere la famiglia al primo posto e il lavoro al secondo», specifica la nota.

Trump festeggia: «Una grande notizia»

A stretto giro è arrivata la reazione dell’ex presidente Usa Donald Trump, che ha festeggiato la sospensione decisa dalla Cnn. «Una grande notizia per i telespettatori, hanno sospeso Chris Cuomo! La vera domanda è se lo hanno fatto per l’audience bassa o perché suo fratello non è più governatore. Probabilmente per tutti e due i motivi. In goni caso Fredo è fuori!», ha affermato Trump tornando a chiamare Chris Cuomo ‘Fredo’ Corleone del Padrino.