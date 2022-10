Usa, il candidato pro-life accusato dall’ex fidanzata: «Mi pagò per abortire»

Avrebbe pagato un’ex fidanzata nel 2009 per farla abortire. È l’accusa lanciata al candidato pro-life al Senato in Georgia Herschel Walker. L’ex giocatore di football è sceso nel campo politico nel 2014 e le precedenti elezioni americane che avevano visto Donald Trump vincitore avevano dato un’ulteriore spinta alla sua seconda carriera. Ora, alle elezioni di medio termine americane che vedono Biden – democratico – come presidente degli Stati Uniti, Walker deve affrontare il candidato democratico Raphael Warnock.

Candidato pro-life, quali sono le accuse

Il problema delle accuse dell’ex fidanzata è che il candidato pro-life avrebbe basato tutta la sua campagna elettorale stigmatizzando l’aborto e dichiarandosi apertamente contrario in ogni situazione possibile. In più, è contrario al Green New Deal contro i cambiamenti climatici. Non stupisce, quindi, che sia anche contro i matrimoni Lgbtq+ negli States. A maggio 2022, il Walker aveva dichiarato: «Non ci sono differenze tra lo stupro, l’incesto o la salute della madre».

L’ex fidanzata ha mantenuto l’anonimato e ha raccontato in un’intervista al Daily Beast la sua storia. I due stavano insieme nel 2009, quando lui era ancora giocatore di football. Quando è rimasta incinta, lui ha insistito per farla abortire, tanto da pagare l’operazione. La donna ha conservato lo scontrino per i costi sostenuti, il biglietto di pronta guarigione di Walker e un rimborso tramite bonifico di 700 dollari che lo stesso Walker le avrebbe inviato al termine dell’operazione.

Il candidato pro-life alle elezioni di medio termine in Georgia

Il candidato ha commentato le accuse come «il tentativo di un’attivista del Partito democratico travestito da giornalista per distruggere la mia reputazione». Purtroppo, non è la prima volta che il candidato ha difficoltà di questo tipo. Il figlio aveva invitato il padre sul suo profilo con un vasto seguito sui social a: «smetterla di mentire e comportarsi come se fossi una persona morale, cristiana e onesta».

Infatti, il ragazzo lo ha accusato direttamente di violenza domestica.