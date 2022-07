Usa, la Camera ha votato contro la vendita di armi d’assalto

La Camera degli Stati Uniti d’America ha approvato un disegno di legge per vietare la vendita di armi d’assalto. La misura, appoggiata dall’amministrazione Biden, rinnoverebbe il divieto scaduto nel 2004: è stata approvata di stretta misura, con 217 voti favorevoli e 213 contrari. Cinque deputati democratici hanno votato contro il disegno di legge, mentre due repubblicani hanno votato a favore. La speaker Nancy Pelosi ha definito la misura «un passo cruciale nella lotta contro l’epidemia mortale della violenza armata nella nostra nazione».

Il commento di Biden

«I democratici si sono uniti per tenere le armi da guerra lontane dalle nostre strade, salvare vite umane in questo Paese e ridurre la criminalità nelle nostre comunità», ha detto il presidente Joe Biden. Si tratta di un importante e necessario segnale mandato dal Partito Democratico, dopo la scia di sangue degli ultimi mesi, causata proprio dalla facoltà con cui gli statunitensi possono entrare in possesso di armi d’assalto: da Uvalde a Buffalo fino a Highland Park.

La reazione della NRA

Tuttavia, secondo gli osservatori è improbabile che anche il Senato approvi il disegno di legge, visto che secondo il Partito Repubblicano violerebbe il Secondo Emendamento, che garantisce appunto il diritto di possedere armi.

Tra i democratici, le voci contrarie sono state Brian Fitzpatrick, rappresentante della Pennsylvania, e Chris Jacobs, di New York, che hanno votato a favore assieme ai democratici. «Queste armi in stile militare sono progettate per uccidere la maggior parte delle persone nel minor tempo possibile. Semplicemente, non c’è posto per loro nelle nostre strade», ha dichiarato il deputato democratico Jerrold Nadler. Questa la reazione della lobby delle armi americana, la National Rifle Association: «Un attacco contro la libertà e i diritti civili degli americani che rispettano la legge».