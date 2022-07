Usa, Biden ha firmato un ordine esecutivo per il diritto all’aborto: cosa cambia

A due settimane dalla sentenza della Corte Suprema che ha annullato l’altra storica sentenza Roe vs Wade, a lungo garanzia di diritto all’aborto negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che mira a tutelare il più possibile il diritto all’interruzione di gravidanza delle donne americane. E nel farlo ha rivolto parole durissime nei confronti della Corte Suprema, rea di aver preso una «decisione totalmente sbagliata» nonché «politica».

Nell’ordine esecutivo, il presidente Biden ha dato mandato al Dipartimento della Salute di proteggere ed espandere l’accesso all’aborto farmacologico, in linea con le indicazioni della Food and Drug Administration. Inoltre ha chiesto al ministro della Salute, Xavier Becerra, di ampliare il più possibile l’accesso a servizi medici di emergenza, contraccezione, fecondazione assistita e altri servizi riproduttivi.

«La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata», ha detto Biden firmando l’ordine esecutivo. «Non è stata una decisione guidata dalla Costituzione né dalla storia, ma una decisione politica. Non possiamo permettere che una Corte Suprema fuori controllo ci privi dei nostri diritti».

We cannot and we will not allow an out of control Supreme Court working in conjunction with Republican officials pushing an extremist agenda to take away our freedoms and our personal autonomy. pic.twitter.com/jDZkorlGe8

— President Biden (@POTUS) July 8, 2022