Biden nomina Karine Jean-Pierre: chi è la nuova portavoce della Casa Bianca

Un cambio al vertice epocale, quello avvenuto nelle scorse ore all’interno degli uffici di comunicazione della Casa Bianca. La nuova portavoce è diventata Karine Jean-Pierre, finora vice di Jen Psaki e ora volto ufficiale del governo degli Stati Uniti. Una scelta naturale, con l’avanza di carriera della precedente vice-portavoce, ma che ha un risvolto storico perché Karine Jean-Pierre, 44 anni e originaria della Martinica, è la prima donna afroamericana e apertamente omossessuale a divenire portavoce degli Stati Uniti d’America.

Chi è Karine Jean-Pierre

Karine Jean-Pierre è la prima donna afroamericana, oltre a essere dichiaratamente omosessuale, a diventare portavoce della Casa Bianca. Nata 44 anni fa in Martinica, è cresciuta nel Queens e vanta una lunga militanza politica tra i democratici. Nel 2008 e nel 2012, in concomitanza con le campagne elettorali di Barack Obama, è stata portavoce di MoveOn.org, una delle più importanti organizzazioni progressiste. Poi è diventate capo dello staff di Kamala Harris durante la campagna presidenziale del 2020 e da qui è arrivata alla Casa Bianca, dove ha affiancato Jen Psaki. Proprio dal suo vecchio capo è descritta come «appassionata, intelligente, con un fondamento morale che non la rende soltanto una gran collega, ma anche un essere umano e una mamma straordinaria. In più, ha un gran senso dell’umorismo».

Le difficoltà che affronterà Karine Jean-Pierre

Una scelta storica, ma un momento non particolarmente semplice per Karine Jean-Pierre, che si troverà ad affrontare diverse criticità. A cominciare dalle questioni legate alla guerra in Ucraina. Il governo di Joe Biden, però, si trova di fronte a questioni delicate anche all’interno dei propri confini, con la questione legata al diritto all’aborto e alla possibile abolizione, ma anche l’aumento dei prezzi e le elezioni di midterm che arriveranno a novembre. Gli indici di popolarità del presidente degli Stati Uniti è in ripresa ma sempre basso. Dovrà confrontarsi con i giornalisti e i media, cercando di smorzare eventuali tensioni e curare nel miglior modo possibili i rapporti tra i media e la Casa Bianca.